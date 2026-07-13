Nicole Arcangeli ritrova mister Leandri a Bologna
Gran colpo in entrata per il Bologna women che ufficializza l’ingaggio dell’attaccante Nicole Arcangeli che ritorna in Italia, dopo l’esperienza al Grasshopper, dove ritroverà, sulla panchina della compagine felsinea, nel campionato cadetto, il mister Jacopo Leandri, uno dei suoi primi mentori, ai tempi della Nazionale under 16 e 17.
Nativa di Rimini, dopo l’iniziale fase di crescita nelle fila del Riccione in serie C, viene notata dalla Juventus che la esalta e valorizza a livello giovanile, consacrandola nell’esordio in serie A con la prima squadra, garantendole, inoltre, costanti apparizioni con la maglia azzurra under 19 di Sbardella; a seguire il percorso di maturazione procede nel massimo campionato italiano allorquando riveste le casacche di Parma, Como women, Pomigliano e Sampdoria, nonchè nell’under 23, prima del trasferimento all’estero nel torneo elvetico.
Giocatrice molto tecnica, classe 2003, abile nel possesso palla e nell’inserimento negli spazi stretti, umile ma allo stesso tempo determinata e temprata caratterialmente, garantisce qualità, estro ed imprevedibilità all’ambiziosa squadra emiliana.
Foto credit Bologna women