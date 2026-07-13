Alice Chiorri: “Ho colto l’occasione giusta per continuare a crescere”

Alla scoperta di Alice Chiorri, terzino sinistro classe 2008 con un passato da esterno, acquisto del Castel del Piano, neonata società umbra militante nel campionato di Eccellenza.

Ciao Alice cosa ti ha convinto ad accettare la proposta di passare al Castel del Piano?

“Ho accettato l’invito, stimolata nel sposare un nuovo progetto iniziato quest'anno; la coach Vania Peverini è stata brava nel riuscire a convincermi nel poter cogliere l’occasione giusta per continuare a crescere; avevo tanta voglia di mettermi in gioco, ritenendo questa proposta la più adatta a me”.

Conoscevi già Vania Peverini?

“Sì, la conoscevo già da tempo, allorquando, giocando al Perugia, lei allenava la prima squadra”.

Prime impressioni sull'ambiente, sulle compagne e sullo staff

“Le compagne le conosco tutte, sono molto tranquille, dello staff me ne ha parlato molto bene Vania, non vedo l'ora di iniziare, mi aspetto molto, sperando di fare il meglio possibile in questa nuova ed inedita realtà”.

La tua carriera

“Da piccola prima di iniziare a calcio gareggiavo in ginnastica ritmica ma vedendo le gare della Roma con mio padre mi è venuta questa passione così dal nulla per il pallone, spingendomi a provare questo sport; ho iniziato a giocare nel 2018 al Perugia dove sono rimasta fino ai 17 anni, giocando da esterno poi sono passata all'Arezzo dove ho svolto il ruolo di terzino, sfiorando le Final Four; a seguire ho militato nella Juniores della Nuova Alba cogliendo una grande opportunità, quella di giocare in serie C; nel frattempo sono arrivati anche altri riconoscimenti come le convocazioni con la rappresentativa, giocando inoltre anche nel campionato nazionale scolastico di calcio a 5, arrivando terze in tutta Italia”.

Come mai hai deciso di cambiare sport dalla ginnastica ritmica al calcio?

“Nella ginnastica ritmica non c’è sport di squadra, ho voluto fare proprio un cambio radicale, cambiando disciplina”.

La tua vita extralavorativa e progetti per il futuro

“Da grande ancora non lo so cosa farfò, vorrei frequentare l'università; mia madre lavora inoltre nei vigili del fuoco, potrei seguire il suo percorso; fuori dallo sport sono una ragazza socievole che esce molto con gli amici, adoro seguire le serie tv e mettermi qua sul mio giardinetto di casa a fare dei palleggi con la immancabile palla”.

Foto credit ACD Castel del Piano 1966