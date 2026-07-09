Napoli, Eurobet.live nuovo Official Infotainment Partner azzurro

Nuovo tassello nel network commerciale della SSC Napoli. Il club azzurro ha annunciato un accordo biennale con Eurobet.live, che diventa Official Infotainment Partner della società fino al 30 giugno 2028.

Eurobet.live è una piattaforma di livescore dedicata agli appassionati di sport, attraverso la quale è possibile consultare in tempo reale risultati e statistiche approfondite di oltre 30 discipline. Una realtà digitale che entra così nell'universo partenopeo con l'obiettivo di arricchire l'esperienza dei tifosi.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori come la passione, l'amore per il calcio e l'attenzione verso i sostenitori azzurri. Ma l'intesa guarda anche oltre il campo. L'accordo prevede infatti la possibilità di realizzare iniziative congiunte di Corporate Social Responsibility, attraverso il coinvolgimento del club e dei suoi asset societari. Attività che saranno sviluppate nel segno della responsabilità sociale e dell'interesse condiviso verso il territorio e le sue comunità.

Soddisfatto Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business della SSC Napoli. "Siamo lieti di accogliere Eurobet.live nel network dei partner di SSC Napoli. Questa collaborazione unisce due realtà accomunate dalla passione per il calcio e dalla volontà di offrire ai tifosi esperienze sempre più immediate e coinvolgenti. Condividiamo inoltre una forte attenzione verso il territorio, che intendiamo tradurre in iniziative concrete nel corso delle prossime due stagioni".

Entusiasta anche Luigi Di Domenico, Country Manager di Eurobet. "Diventare Official Infotainment Partner di SSC Napoli è per noi un traguardo importante e direi naturale, dato il legame profondo che unisce il nostro brand con lo sport e la realtà locale. Insieme al Club vogliamo mettere a disposizione della comunità azzurra contenuti di intrattenimento capaci di accompagnare i tifosi in ogni momento della stagione. Ma questa partnership guarda anche oltre il campo: condividiamo con SSC Napoli l'impegno per lo sviluppo di progetti di responsabilità sociale che possano lasciare un segno concreto per la città di Napoli e per la sua comunità".

Una partnership che unisce sport, tecnologia e attenzione al territorio. Il Napoli e Eurobet.live sono pronti a camminare insieme per le prossime due stagioni.