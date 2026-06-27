Giulia Martino: “Riparto in un ambiente familiare che mi dà fiducia”

A tu per tu con Giulia Martino, centrocampista classe 2004 dell’Acf Arezzo, fresca di rinnovo con la squadra amaranto, in recupero dopo l'infortunio al crociato che l’ha tenuta ai box per gran parte della passata stagione.

Ciao Giulia, quali sono stati i motivi che ti hanno spinta a rinnovare con l'Arezzo?

“Sicuramente tra i motivi principali per cui ho rinnovato con l'Arezzo c'è il senso di familiarità e la fiducia che mi hanno dato e dimostrato, soprattutto in questi quattro anni; mi ritrovo a ripartire in un ambiente in cui sono cresciuta, superando infortuni seri come quello riportato quest'anno, grazie alla vicinanza e alla fiducia ripostami da tutto l’ambiente circostante, motivo per cui era inevitabile ripagare la loro stima, rinnovando il contratto, non potevo fare scelta migliore”.

Come procede il tuo recupero?

“Sono tornata disponibile sostanzialmente all’ultima giornata dello scorso campionato, riconvocabile anche se non sono ancora effettivamente tornata in campo”.

Come hai superato questo momento complicato?

“Il 2 novembre mi sono rotta il crociato da sola nel tentativo di recuperare un pallone nella sfida con la San Marino Academy; posso dire di aver vissuto un percorso impegnativo che mi ha formato tantissimo, cercando di stabilire settimanalmente degli obiettivi per cercare di rimanere col morale alto, immaginando di avere ancora un impegno costante da rispettare per poter tornare al meglio con la squadra; ho cercato di concentrarmi settimanalmente su obiettivi raggiungibili che mi potessero dare soddisfazione quasi come se fossi con la mia squadra, facendo un lavoro individuale di recupero”.

Quali sono i ricordi più belli della tua carriera?

“Annovero sicuramente l’esordio in Serie B tra le grandi del calcio, la convocazione in Under 15 con la nazionale nonché la prima rete nel campionato cadetto contro il Bologna due anni fa”.

Avete già una programmazione per il ritiro pre campionato?

“Iniziamo il 29 Luglio con i test fisici per poi proseguire il 30 con il programma di preparazione”.

Quali sono le prospettive per la nuova stagione?

“Sicuramente quello di migliorare i risultati raggiunti l'anno scorso, provando ad esprimere il miglior calcio possibile, cercando di migliorare dal punto di vista qualitativo e soprattutto realizzativo, ottenendo un miglior punteggio rispetto alla passata stagione, un pò l’obiettivo che ci poniamo ogni anno, alzando costantemente l’asticella dei traguardi”.

La Giulia fuori dal campo di gioco

“Mi piace mantenermi impegnata, cercando di portare avanti quella che potrebbe essere in un secondo momento o comunque in un futuro la mia carriera dopo il calcio, il giornalismo sportivo”.

Foto credit Acf Arezzo femminile