Alessia Cardone: “Fiduciosa, mi rimetto in gioco nel percorso"

Vetrina della giornata dedicata ad Alessia Cardone, difensore, classe 1999, attualmente svincolata, in attesa della nuova destinazione.

Ciao Alessia, per iniziare un bilancio della stagione appena trascorsa con la Soccer Team Fasano

“Il bilancio è quello di una stagione importante, che mi ha permesso di crescere sotto molti aspetti. Ho sempre cercato di dare il massimo, affrontando ogni allenamento e ogni partita con dedizione, professionalità e rispetto per la maglia che ho indossato. Ogni esperienza, anche quelle più impegnative, rappresenta un’occasione di crescita e di maturazione. Oggi scelgo di guardare avanti con serenità, entusiasmo e tanta voglia di continuare a migliorarmi, sia come calciatrice che come persona”.

Prospettive per il futuro, dove giocherai nel prossimo campionato?

“In questo momento sto valutando con serenità il mio futuro. Le proposte non sono mancate. La priorità è trovare un progetto che mi permetta di continuare a crescere, sia dal punto di vista sportivo che umano, in un ambiente stimolante, dove il rispetto, i valori, la collaborazione, la condivisione degli obiettivi e lo spirito di squadra rappresentino le basi del lavoro quotidiano. Affronterò questa nuova fase con entusiasmo, serenità e la stessa passione che mi ha sempre accompagnata. Ho voglia di rimettermi in gioco e sono fiduciosa che sceglierò la soluzione più adatta al mio percorso”.

A chi ti senti di dire grazie per il tuo percorso calcistico

“Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso, chi ha creduto in me e ha contribuito alla mia crescita, ma anche chi, inconsapevolmente, mi ha dato la forza di credere ancora di più nei miei valori e nelle mie capacità. È anche grazie a queste esperienze se oggi affronto ogni nuova sfida con determinazione, senza mai abbassare la testa”.

I momenti più belli vissuti nel tuo percorso

“Credo che il momento più bello sia stato il percorso stesso. Porto con me il ricordo delle emozioni vissute in campo, dei sacrifici condivisi, delle vittorie conquistate con il lavoro e dei legami nati grazie al calcio. Sono esperienze che mi hanno resa più consapevole, sia come calciatrice sia come persona e che porterò sempre con me con grande gratitudine”.

La tua vita lontana dai campi di gioco, interessi, lavoro ed hobby

“Il calcio è una parte fondamentale della mia vita, ma non l’unica. Fuori dal campo cerco di dedicare il giusto tempo al lavoro, alla mia famiglia e alle amicizie, che considero un valore prezioso. Mi piace vivere le cose con semplicità, continuare a crescere come persona e trovare il giusto equilibrio tra gli impegni e i momenti di tranquillità. Credo che proprio questo equilibrio mi aiuti a dare il meglio di me, sia nello sport che nella vita”.

Foto credit Soccer Team Fasano