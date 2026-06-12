Gioia Perego: “La forza del gruppo mi convince a ripartire da Padova"

Vetrina della giornata dedicata a Gioia Perego, attaccante classe 20024 del Women calcio Padova che ha in Messi e Neymar i propri idoli, fresca di rinnovo con la società biancoscudata.

Ciao Elena, quali sono stati i motivi del tuo rinnovo con il Padova?

“La circostanza che gran parte dello stesso gruppo stia rinnovando la fiducia al progetto ambizioso della società, mi ha convinta e spinta a ripartire con la casacca biancoscudata in un ambiente accogliente e disponibile”.

Analisi della scorsa annata

“Siamo arrivate fino in fondo in campionato, sfiorando la promozione in serie C, perdendo solo in finale playoff con l’Alto Livenza Academy al termine di un doppio confronto molto tosto in una competizione lunga che permetteva solo ad una squadra il salto di categoria; resta inoltre la consapevolezza di non aver potuto giocare la Coppa Italia in quanto, al mio arrivo la squadra era già stata eliminata”.

L’importanza della forza del gruppo

“Avere un gruppo unito e coeso è fondamentale, tempo fa, dopo l’esperienza al Nitor Brindisi ero intenzionata a mollare, abbandonando il gioco del calcio ma grazie all’aiuto delle ragazze e alla fiducia che ho risentito nei miei confronti sono ritornata sui miei passi”.

La tua carriera

“Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni, partendo con i maschietti della Sangiorgina; a seguire sono passata nel femminile con l’Udinese per poi trasferirmi a Pordenone dove ho vissuto i momenti più belli della mia carriera vincendo il titolo nazionale under 19; a seguire il passaggio nella Primavera del Tavagnacco ed un primo arrivo a Padova; in seguito ho maturato esperienze al Nitor Brindisi, Trento prima di trascorrere la prima parte della stagione in Eccellenza con il Cittadella per poi ritornare a Padova, a campionato in corso, a seguito del ritiro della squadra veneta”.

La tua vita extrasportiva

“Mi sto per laureare in scienze motorie e mi farebbe piacere continuare a lungo il mio percorso nel mondo del calcio, valorizzando i miei studi”.

Foto credit Women calcio Padova