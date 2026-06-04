Aurora Sergianni: “A fine stagione squadra unita e vincente"

Alla scoperta di Aurora Sergianni, classe 2007, difensore centrale con un passato da terzino che ha in Canestrelli del Pisa il suo idolo, abile nei colpi di testa nonché negli anticipi e chiusure, in forza al San Vitale Candia women, squadra toscana partecipante al campionato di Promozione.

Ciao Aurora, per iniziare un bilancio del campionato

“Siamo partite con un pareggio ed una sconfitta nelle prime due gare in quanto penalizzati dalla circostanza che dovevamo un attimino conoscerci perché eravamo tutte nuove in squadra; a seguire ci siamo un attimo riprese, il campionato è andato bene, a metà anno dopo la sosta per vacanze di Natale c'è stato un calo di rendimento ma a seguire siamo ripartite e probabilmente risvegliate troppo tardi, disputando un buon finale del campionato”.

La vittoria in Coppa Toscana

“Abbiamo superato in finale il Tegoleto per 2-0 al Bozzi di Firenze al termine di un cammino esaltante ed emozionante”.

A chi dedichi questa vittoria?

“Indubbiamente al mio fidanzato che da quando ci siamo conosciuti è venuto a seguirmi a tutte le partite, spronandomi sempre e dandomi la forza per continuare oltre che naturalmente ad i miei genitori, le persone più care”.

Il punto di forza della squadra

“L’essere diventati un unico corpo, una vera squadra compatta ed unita, specie a fine stagione, accomunati dalla voglia di vincere”.

La tua carriera

“La mia passione per il calcio è nata perché sono cresciuta in un ambiente calcistico in quanto in famiglia sia papà che mamma giocavano tutte e due a pallone; ho iniziato il mio percorso con il Pisa nel 2019, in seconda media, militando nello Sporting Club per quattro anni, a seguire mi sono trasferita a Livorno, la squadra rivale per eccellenza; nella squadra amaranto mi sono trovata benissimo ma ad un certo punto ho voluto provare a fare il salto di categoria insieme ad una mia amica andando a giocare a Massa, facendo prevalere più il cuore che la testa”.

La gara a livello personale più sentita

“Quando gioco con delle squadre che sono in una bella posizione in classifica, sono molto stimolata ad esprimere il meglio di me stessa”.

Prospettive per il futuro

“Mi piacerebbe continuare a giocare a calcio il più a lungo possibile, perché comunque è il mio sport del cuore, ambendo un giorno a diventare anche mental coach”.

Foto credit San Vitale Candia women