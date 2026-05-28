Sassuolo: Giovanni Carnevali saluta i neroverdi.

Il Sassuolo comunica di aver accettato le dimissioni di Giovanni Carnevali dalla carica di Amministratore Delegato.

Si conclude così un percorso che ha segnato profondamente la storia della società neroverde. Nei suoi tredici anni alla guida del Club, Giovanni Carnevali ha accompagnato il Sassuolo in una crescita costante, contribuendo ad affermarlo tra le realtà più apprezzate del calcio italiano. In questi anni la società ha saputo coniugare ambizione sportiva e sostenibilità, costruendo un modello riconosciuto per la valorizzazione dei giovani talenti e la solidità gestionale e organizzativa.

Ad attenderlo c'è la Juventus.