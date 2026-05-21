Novara FC, Birindelli nuovo mister
E' arrivata ieri l'ufficialità: è stato risolto consensualmente il contratto di Andrea Zanchetta, ex mister azzurro, che sembra sbarcare alla Pianese; un posto lasciatogli da Alessandro Birindelli che s'impegna a guidare il Novara FC nella prossima stagione.
Le esperienze di Birindelli come allenatore riguardano le giovanili del Pisa, l'Under 16 e la Primavera dell'Empoli mentre nel 2025 inizia la sua carriera da professionista guidando la Pianese e portandola ai play-off nazionali.
Si presenta con tutto il suo staff : Diego Rognini come Vice Allenatore, Luca Trucchi come Preparatore Atletico ed Enrico Boffa come Match Analyst.
Confermati Roberto Pavesi come Preparatore dei Portieri e Andrea Buttè come Collaboratore Atletico e Recupero Infortuni.
L'ex Giacomo Gattuso invece, sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra del Renate.