Puma lancia lo Stellar Nitro Ultimate: il pallone della Serie A

Puma e Lega Calcio Serie A presentano il nuovo pallone ufficiale della stagione 2026/27. Si chiama Stellar Nitro Ultimate e sarà il protagonista della Serie A Enilive, della Coppa Italia Frecciarossa, della EA SPORTS FC Supercup e della Primavera 1.

Non è un semplice restyling. È un cambio di generazione. La nuova platform STELLAR sostituisce la precedente ORBITA e introduce secondo PUMA un nuovo standard in termini di stabilità precisione e performance. Il pallone tecnologicamente più avanzato mai prodotto dalla casa tedesca.

Il cuore della novità è la tecnologia proprietaria NITROFOAM™. Una schiuma infusa di azoto progettata per restituire maggiore energia al momento dell'impatto. Tocchi più reattivi. Passaggi più rapidi. Una sensibilità di gioco superiore rispetto a qualsiasi pallone precedente. Roba da laboratorio. Letteralmente.

La configurazione a pannelli 4+4 è stata studiata per ridurre la resistenza all'aria e garantire una traiettoria stabile in ogni situazione. La superficie esterna debossed migliora il grip e il controllo senza sacrificare velocità. Un equilibrio difficile da trovare e che PUMA dichiara di aver finalmente raggiunto.

Il design è elegante e riconoscibile. Grafiche dinamiche nei toni del blu e azzurro su una base bianca pulita. Un'identità visiva pensata per emergere sui grandi palcoscenici del calcio italiano fondendo innovazione tecnologica e raffinatezza estetica in un prodotto che vuole essere al tempo stesso strumento di performance e simbolo culturale.

Il STELLAR NITRO™ ULTIMATE è stato progettato nel PUMA Nitro Lab e testato in Italia. La campagna creativa che lo accompagna è ambientata in un laboratorio futuristico generato attraverso l'intelligenza artificiale dove il pallone affronta test di velocità reattività stabilità e aerodinamica. Un racconto che mescola scienza e passione per il calcio.

Farà il suo debutto ufficiale in campo nelle prime competizioni della stagione 2026/27. Da quel momento in poi ogni gol ogni assist ogni parabola della Serie A passerà da lui.