Il Parma chiude a 45 punti Pellegrino piega il Sassuolo nel finale
Il nono gol in campionato di Pellegrino regala il dodicesimo posto al Parma. Il sesto di testa realizzato dall'argentino permette ai crociati di chiudere la stagione a 45 punti e di ritrovare il gol dopo 72 giorni. L'inizio di gara dei ragazzi di Cuesta è promettente e dopo 11' hanno già due opportunità importanti. La prima al 9' con Mikolajewski che manda alto in ribattuta e due minuti dopo Valeri sfiora il vantaggio in diagonale. Ad inizio ripresa Pellegrino sbaglia incredibilmente a porta spalancata un gol fatto al 47', ma l'assistente segnala il fuorigioco. Dopo due giri di lancette è Laurientè a sprecare davanti a Corvi. Poi il Parma si rivede dalle parti di Turati al 62' che smanaccia la botta di Nicolussi Caviglia. Un quarto d'ora dopo Almqvist calcia a lato a giro. Poi all'80' Pellegrino porta in vantaggio il Parma alla sua maniera, di testa, su cross di Almqvist, siglando di fatto il gol partita.