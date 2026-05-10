Nuova Skoda Kodiaq: comfort premium e fino a 7 posti per il SUV ceco

La seconda generazione di Škoda Kodiaq evolve in maniera significativa, mantenendo intatta la filosofia che ha decretato il successo del SUV ceco: offrire tanto spazio, comfort elevato e una forte attenzione alla praticità quotidiana. Con un design più moderno, interni completamente rivisti e una gamma motori elettrificata, il nuovo Kodiaq si presenta oggi come una delle proposte più complete nel segmento dei SUV familiari fino a 7 posti.

Il nuovo Kodiaq cresce leggermente nelle dimensioni e adotta un look più maturo e sofisticato. Il frontale è caratterizzato dalla nuova calandra con dettagli Crystal Line, fari Full LED Matrix e linee tese che enfatizzano la larghezza del SUV. I cerchi arrivano fino a 20 pollici, mentre la firma luminosa posteriore contribuisce a dare al modello un’immagine premium.

L’abitacolo è stato completamente riprogettato. Spiccano il grande display centrale da 12,9 pollici, il Virtual Cockpit digitale e il nuovo selettore del cambio posizionato sul piantone dello sterzo, soluzione che libera spazio nella console centrale. Rimane centrale la filosofia “Simply Clever” di Škoda Auto, con numerosi vani portaoggetti, ombrello integrato e soluzioni intelligenti pensate per la vita quotidiana.

Uno dei punti di forza del nuovo Kodiaq resta l’abitabilità. Il SUV continua a offrire una configurazione fino a sette posti, con sedili posteriori scorrevoli e un bagagliaio particolarmente generoso. La seconda fila può essere regolata per aumentare il comfort o la capacità di carico, mentre l’insonorizzazione e la qualità percepita fanno un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente.

La guida privilegia comfort e sicurezza, grazie a numerosi sistemi ADAS evoluti come il Travel Assist, il Lane Assist e il sistema di frenata automatica d’emergenza. L’obiettivo di Škoda è chiaro: proporre un SUV familiare capace di affrontare lunghi viaggi con il massimo relax, senza rinunciare a tecnologia e piacere di guida.

La gamma motori del nuovo Kodiaq è particolarmente ampia e punta con decisione sull’elettrificazione. Il cuore dell’offerta è rappresentato dal 1.5 TSI Mild Hybrid da 150 CV con cambio DSG, soluzione pensata per garantire consumi contenuti e fluidità nell’utilizzo quotidiano. Restano disponibili anche le unità diesel 2.0 TDI da 150 CV e 193 CV, quest’ultima abbinata alla trazione integrale 4x4.

Per chi desidera prestazioni superiori è presente anche il 2.0 TSI benzina da 204 CV con trazione integrale, mentre la grande novità della gamma è la versione Plug-In Hybrid da 204 CV complessivi. Grazie alla batteria da 25,7 kWh, il SUV può superare i 100 chilometri di autonomia in modalità elettrica nel ciclo WLTP, offrendo anche la possibilità di ricarica rapida fino a 50 kW.

Al vertice della gamma si colloca infine la variante RS, equipaggiata con il motore 2.0 TSI da 265 CV, caratterizzata da un’impostazione più sportiva sia nell’estetica sia nella dinamica di guida.

Per il mese di maggio, Škoda Auto propone una campagna commerciale particolarmente interessante sul nuovo Kodiaq. La versione Executive Mild Hybrid 1.5 TSI 150 CV DSG viene proposta a partire da 34.900 euro (chiavi in mano IPT esclusa) solo in caso di adesione al servizio di ŠKODA Care 36 Mesi 45.000 Km (importo totale € 470,01) e comprensivo di Extended Warranty anni 2+2 o 60.000 Km. Offerta valida fino al 31/05/2026 in caso di permuta/rottamazione e sottoscrizione di finanziamento Škoda Clever Value.

Altri dettagli su Kodiaq sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.