Giulia Baldini: “Non ci siamo espresse, cadute nel loro gioco fisico”

Bilancio della stagione in casa Gatteo a Mare affidato a Giulia Baldini, attaccante classe 1994, reiventata in quest’annata nell’inedito ruolo di mezzala di centrocampo.

Ciao Giulia, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento al Gatteo a mare?

“Sicuramente la circostanza di conoscere in primis il gruppo di calciatrici forti che aveva già militato con me in passato nonché in secondo luogo l'ambiente, atteso che mi allenavo con il San Marino sempre lì a Gatteo a Mare”.

Epilogo della stagione sfortunato contro il Südtirol

“Siamo scese in campo molto tese, non riuscendo ad esprimere le nostre qualità perché sapevamo di affrontare una squadra molto fisica e anziché metterla sul piano tecnico e tattico abbiamo peccato un po', cadendo nel loro gioco, impostando la gara sulla fisicità, perdendo molti contrasti, non riuscendo ad impostare la partita che volevamo”.

Il risultato si era messo comunque bene

“Indubbiamente se fossimo stati più attenti, più accorti nei due gol presi, la partita avrebbe preso una svolta differente”.

Giocavate in casa, quanto conta la spinta del pubblico in queste gare?

“Sì, senz'altro conta anche il pubblico, c'erano tantissime persone che nonostante tutto ci hanno sostenuto fino alla fine della partita e che hanno riempito lo stadio nonostante ci fosse un clima molto avverso perché ha piovuto per tutta la partita. Abbiamo ringraziato tutti i tifosi, sia i nostri che anche quelli del Südtirol che sono venuti comunque da lontano per vedere questa partita, ed è stata, comunque un'immagine molto bella per lo sport”.

Resta comunque la soddisfazione di aver vinto comunque il girone

“Sì, sicuramente non ce l'aspettavamo perché a inizio anno avevamo, organizzato la rosa per arrivare nella prima metà di classifica, provando a salvarci tranquillamente, evitando i play-out com’era successo l'anno scorso.

Si è costruita un po' durante l'andata questa speranza e poi nel corso del torneo, mancando qualche partita alla fine, pur essendo molto sotto rispetto alle trascinatrici del campionato, siamo riusciti, a raddrizzare il campionato giusto nelle ultime due, tre partite”.

La tua carriera

“Ho militato nell’imolese, Riviera di Romagna, San Zaccaria, Ravenna, San Marini Academy e Spal, disputando numerosi campionati in serie A”.

Sei soddisfatta della tua personale annata?

“Quest'anno è stato un anno un po' particolare, poichè è stato il primo anno che non ho giocato in attacco, ricoprendo il ruolo di mezzala a centrocampo”

Come ti sei trovata in questo nuovo ruolo?

“Inizialmente ho avuto fatica perché non l’avevo mai ricoperto, dovendo imparare da zero un po' tutti i movimenti ma sono comunque contenta di aver imparato qualcosa di nuovo, non me lo sarei mai aspettata di rivestire questo ruolo”.

Quali sono le tue attività, i tuoi hobby, come passi le giornate oltre allo sport?

“La cosa che mi piace di più è fare la zia, quindi andare a prendere da scuola mia nipote, farla stare con me anche un paio di giorni, poi mi piace vivere il mare nei nostri lidi ravennati; mi diletto, inoltre, a giocare a pickleball, che è una specie di padel, uno sport di racchetta, simile al padel ed al ping-pong”.

Photo credit Gatteo a Mare femminile, Fabio Cittadini