Catanzaro-Avellino 3-0, Aquilani vola in semifinale, lupi eliminati

Il sogno Serie A dei lupi termina stasera. Il Catanzaro passa per 3-0, trovando il Palermo in semifinale. Per i padroni di casa a segno Pontisso, Cassandro e Iemmello su rigore, dopo una partita combattutissima che ha premiato il cinismo dei calabresi. Qui di seguito è riportata la cronaca del match

Premessa: Catanzaro-Avellino non è mai una sfida banale. Le due compagini si sono affrontate spesso in Serie A negli anni 70-80 e la posta in palio di oggi è l’accesso alle semifinali play-off per il ritorno in massima serie. Gara secca che prevede i tempi supplementari in caso di parità, ma qualora il punteggio dovesse essere ancora in equilibrio oltre il 120’, passerebbe la miglior classificata, ossia i padroni di casa di mister Aquilani.

In campionato i giallorossi si imposero al “Ceravolo” per 1-0 nel match d’andata con gol di Cissè. Al ritorno in terra irpina finì 1-1 con il gol del pari siglato dal portiere biancoverde Iannarilli al 96’.

Primo tempo: I lupi si fanno vedere con un tentativo davanti alla porta di Sounas, Pigliacelli risponde reattivo neutralizzando la conclusione.

Occasione per il Catanzaro! Al 29’ Favasuli calcia di sinistro verso la porta ma il suo tiro va alto. Un minuto dopo Pittarello sfugge alla marcatura di Izzo e colpisce al volo verso lo specchio della porta, ma anche in quest’occasione la palla finisce alle stelle.

Ci prova l’Avellino con Besaggio, ma Pigliacelli smanaccia sul secondo palo evitando il gol.

Al 41’ la partita si sblocca. Pontisso prende palla, avanza fino al limite dell’area e al momento giusto calcia fulminando Iannarilli. Palla in rete e Catanzaro avanti per 1-0.

I biancoverdi di Ballardini, ora in difficoltà, aumentano l’aggressività. La difesa giallorossa si chiude, non concedendo spazi all’Avellino. Il primo tempo si conclude con i padroni di casa che conducono la partita per 1-0. Gara equilibrata, con le due squadre che si stanno dando battaglia.

Secondo tempo: Inizia la ripresa e il Catanzaro sfiora subito il raddoppio. Liberali riceve da Alesi in contropiede, la conclusione finale del 2007 del Milan viene respinta da un grande intervento di Iannarilli che manda alto in corner. Al 51’ i giallorossi trovano il 2-0 con un colpo di testa di Di Francesco, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco.

Al 58’ il Catanzaro spreca l’occasione più ghiotta. Corner di Pontisso, Petriccione lasciato solo si gira e colpendo di destro sfiora il palo. Squillo da parte dell’Avellino con Enrici, tiro centrale bloccato da Pigliacelli.

Clamorosa traversa di Pontisso! Direttamente dal calcio d’angolo il centrocampista dei calabresi sfiora un gol da Puskas Award

Al 71’ altra chance per i Lupi. Colpo di testa di Pandolfi, palla alta. Cinque minuti dopo è di nuovo Pandolfi a sfiorare l’1-1! Un’occasione ancora più nitida della precedente, con Russo che passa in mezzo a due avversari e serve Pandolfi in area che da buona posizione spedisce fuori. Nelle azioni che conseguono Iannarilli compie due grandi parate, prima su un tiro di Pittarello e poi sul diagonale di Favasuli.

2-0 Catanzaro! Uno-due tra Favasuli e Cassandro, la palla torna tra i piedi di quest’ultimo che calcia di potenza battendo l’incolpevole Iannarilli.

La squadra di Aquilani ipoteca la semifinale. C'è tempo anche per il terzo perché al 91' Le Brogne atterra Iemmello, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Iemmello che non sbaglia, calando il tris.

Finisce qui! Prestazione superba del Catanzaro che vince per 3-0 contro un coraggioso Avellino, strappando il pass per la semifinale. Onore al merito per Ballardini e i suoi ragazzi, autori di una straordinaria seconda parte di campionato.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso (80 st Pompetti), Petriccione( 90+5 st Nuamah), Di Francesco ( 68 st Rispoli); Liberali (80 st Iemmello), Alesi( 80 st Frosinini); Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Oudin, Koffi, D’Alessandro. All.: A. Aquilani.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti( 80 st Le Brogne), Enrici, Izzo, Missori; Besaggio ( 54 st Pandolfi), Palmiero( 80 st D’Andrea), Sounas (60 st Insigne); Palumbo; Russo, Patierno( 54 st Biasci). A disposizione: Daffara, Sassi, Tutino, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa. All.: D. Ballardini.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli. ASSISTENTI: Marco Ceccon di Lovere e Marco Trinchieri di Milano. QUARTO UOMO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia. AVAR: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Note: Circa 10.000 spettatori. Ammoniti: Cancellotti (AV). Marcatori: 41’ pt Pontisso (CZ), 83 st Cassandro (CZ): 90+3 Iemmello (rig) (CZ)