Arezzo, Bucchi:" Abbiamo patito la stanchezza post-campionato"

Mister Bucchi risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post gara di Benevento-Arezzo 1-0.

Sul bilancio in supercoppa: " Si è sentita molto la stanchezza, c'erano ancora i postumi dei festeggiamenti per il campionato. I numerosi infortuni non hanno aiutato. Tuttavia, ho chiesto alla squadra una partita compatta e l'hanno fatta, purtroppo non è andata come sperato."

Sul Benevento: " Si tratta di una grande squadra e molto ben allenata. Ho grande stima per loro, conservo tanti bei ricordi qui."

Che campionato si aspetta da parte dalle neopromosse?: "Ieri sera ho osservato l'Avellino al Partenio e ho notato che tra i titolari c'erano una buona parte dei giocatori che l'anno prima avevano fatto la C, quindi sono convinto che il divario tra Serie B e Serie C si sia assottigliato, abbiamo tanti esempi di neopromosse che hanno fatto immediatamente un grande campionato. Penso che possano giocarsela alla grande."