Martina Goretti: “Playoff vitali per il calcio della regione Umbria”

A tu per tu con Martina Goretti, centrocampista classe 2004 in forza alla Nuova Alba, società umbra militante in serie C in corsa per la promozione nel campionato cadetto.

Ciao Martina quali sono stati i motivi del tuo passaggio alla Nuova Alba?

“Conoscevo l'ambiente e l'allenatore che era presente nonchè diverse calciatrici della rosa, motivo per cui non è stato difficile convincermi al passaggio in una squadra neopromossa molto ambiziosa”.

L’amarezza della semifinale persa di Coppa Italia

“Il nostro obiettivo resta il salto di categoria ma esagerare non è mai abbastanza, resta il rammarico per questa sconfitta ai calci di rigori contro il Catania in una gara dove abbiamo dominato per lunghi tratti, non sfruttando le numerose occasioni create.

Purtroppo è andata così i rigori non rappresentano la forza della squadra in un contesto in cui la fortuna o il primo errore può fare la differenza”.

Siete arrivate seconde in campionato ed ora vi giocate la promozione ai playoff

“Siamo arrivate prime a pari merito ma seconde per gli scontri diretti ed ora ci attende l’importante sfida contro l’Orobica contro la quale non potrò giocare per squalifica.

Siamo consapevoli di affrontare una squadra tosta, molto preparata. L'attenzione è ai massimi livelli perché è una gara cruciale per la promozione e specie per una squadra del nostro territorio che appartiene ad una regione in cui il calcio femminile è valorizzato molto poco, conta decisamente molto”.

Photo credit Nuova Alba femminile