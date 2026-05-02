Bari, la vittoria a Catanzaro vale il playout: testa al Sudtirol

Serviva un segnale importante in casa Bari, ed è arrivato nel momento più critico. Il Bari di Moreno Longo espugna il Ceravolo di Catanzaro, centra i tre punti e strappa l’ultimo biglietto utile per i playout. Una vittoria sofferta, maturata sui binari delle emozioni forti, dopo una partita ricca di gol e arrivata grazie alla rete di Moncini e alla doppietta di Piscopo. La doppia sfida decisiva per restare in cadetteria sarà contro il Sudtirol di mister Fabrizio Castori, un allenatore che conosce benissimo la categoria. L’andata si giocherà al San Nicola venerdì 15 maggio alle ore 20, mentre il ritorno andrà in scena al Druso di Bolzano, sempre allo stesso orario.

La partita – Il match, per il Bari, inizia in salita, con i padroni di casa che passano subito in vantaggio nei primi quindici minuti di gara grazie alla spizzata di Verrengia su cross pennellato di D’Alessandro dalla sinistra. Ci prova ancora la squadra di mister Alberto Aquilani, sicuramente più in partita rispetto al Bari, con Rispoli che, dal limite dell’area di rigore, fa partire un arcobaleno diretto all’incrocio dei pali: è bravo Cerofolini a deviare. Il pareggio dei biancorossi arriva al 23’: verticalizzazione di Maggiore per Rao che, dalla destra, mette un ottimo pallone al centro per il tap-in di Moncini, bravo ad anticipare il difensore del Catanzaro. Undicesimo gol in campionato, in trentasette partite giocate, per l’ex Brescia. Il Bari prova a spingere, acquisendo più coraggio dopo il pareggio e dopo aver scacciato la paura iniziale, trovando il vantaggio al 40’ grazie a Piscopo, bravo a farsi trovare all’altezza del secondo palo dopo una rimessa laterale battuta da Nikolaou dal lato opposto. Il centrocampista ex Juve Stabia sfrutta un colpo di testa di un calciatore del Catanzaro dopo la rimessa di Nikolaou dalla sinistra e calcia al volo senza pensarci, firmando la rimonta.

Nel secondo tempo il Bari entra in campo con un altro piglio rispetto ai primi minuti della prima frazione di gioco e trova subito il tris, ancora con Piscopo, che attacca bene lo spazio e raccoglie uno splendido cross di Dorval dalla sinistra. Il Catanzaro prova a svegliarsi dopo l’uno-due terrificante di Piscopo e sfiora il gol con Koffi, che si fa trovare pronto sul palo più vicino, ma è bravissimo Cerofolini a negargli la gioia della rete, togliendo letteralmente il pallone dalla porta. Protagonista ancora Cerofolini al 70’, quando legge bene il movimento di Cassandro, sbarrandogli la strada. Minuti finali di sofferenza per il Bari, chiuso nella propria area di rigore e costretto a subire i colpi dei padroni di casa. Nel recupero arriva un calcio di rigore per il Catanzaro, trasformato da Koffi, che spiazza Cerofolini. Finisce così al Ceravolo, con la squadra di mister Aquilani che se la vedrà con l’Avellino nel primo turno dei playoff, mentre per il Bari ci sarà il Sudtirol nella sfida salvezza.

Serviva fare risultato e il Bari ha ottenuto il bottino pieno contro un avversario sceso in campo con molti effettivi di riserva rispetto ai titolarissimi. Nonostante ciò, la squadra di mister Aquilani è stata in grado di giocarsela a ottimi ritmi, mettendo seriamente in difficoltà il Bari sia nei primi quindici minuti di gara sia negli ultimi minuti della partita. Adesso servirà mettere in campo qualcosa in più contro un avversario tosto come il Sudtirol, guidato da un allenatore abituato alle imprese come Castori.