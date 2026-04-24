Bari, missione salvezza: a Catanzaro non si può sbagliare

Contro la Virtus Entella è arrivata una vittoria di puro temperamento. La squadra ha dimostrato di essere viva, sapendo soffrire sotto i colpi dei liguri - che nella ripresa hanno tentato a più riprese di riaprire i giochi - sfoderando quel carattere che finora era troppo spesso mancato. Positive le risposte dai subentrati: ottimo l'impatto di Nikolaou, mentre Moncini si è confermato lucido e cinico in occasione del vantaggio, raggiungendo la doppia cifra stagionale. Prove più che sufficienti anche per Esteves e Maggiore, con quest'ultimo a segno proprio nell'ultimo respiro del match.

Adesso restano gli ultimi novanta minuti della regular season in casa del Catanzaro. Guai, però, a pensare che la formazione di Alberto Aquilani, già certa del quinto posto, scenda in campo con leggerezza. Reduci dal ko di Palermo, i calabresi non vorranno chiudere davanti al proprio pubblico con una seconda sconfitta consecutiva, pessimo biglietto da visita in vista dei playoff. Dopotutto, il calcio insegna: vincere aiuta a vincere. Tuttavia, la squadra di Moreno Longo ha un solo obiettivo: strappare almeno un punto per blindare l'accesso ai playout. Servirà fame e massima attenzione: le individualità del Catanzaro possono colpire in ogni momento e il Bari dovrà approcciare la gara con il coltello tra i denti. La lotta salvezza si prepara a un finale thriller.

Come analizzato stamane da Contropiede sui canali social, la griglia dei verdetti resta un intricato rebus. In caso di sconfitta in terra calabrese, il Bari eviterebbe la retrocessione diretta solo se Pescara e Spezia dovessero spartirsi la posta in palio pareggiando. Più lineare la strada che porta al pareggio: un punto al Ceravolo garantirebbe infatti ai biancorossi la certezza matematica di giocarsi il tutto per tutto ai playout. Resta infine viva, per quanto complessa, la speranza di una salvezza diretta. Per evitare le forche caudine degli spareggi servirebbe un colpo grosso a Catanzaro unito a una combinazione quasi perfetta di risultati dagli altri campi: una sconfitta dell'Empoli a Monza, un pareggio dell'Entella contro la Carrarese e un risultato utile del Sudtirol contro la Juve Stabia. L'appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle ore 20:30. Allo stadio Nicola Ceravolo, il Bari si gioca tutto per provare a salvare una stagione complicatissima.