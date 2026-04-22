Serie C: playoff sfumato per l'Altamura, pari pirotecnico del Monopoli

Cala il sipario sulla regular season del girone C del campionato di Serie C: per il Team Altamura sfuma il sogno playoff e la squadra chiude il campionato in dodicesima posizione, mentre il Monopoli — già certo del posto playoff — consolida la settima posizione. Tuttavia, a novanta minuti dalla fine, per la squadra di mister Mangia c'era la possibilità concreta di far parte della griglia playoff, ma la sconfitta casalinga, piuttosto rotonda, contro il Casarano nel derby pugliese ha spento ogni speranza. Nel frattempo, all'Alfredo Viviani di Potenza, la squadra di mister Colombo ha fatto le prove generali pareggiando con un pirotecnico 2-2 contro la compagine di mister De Giorgio.

Il Casarano fa la voce grossa al Tonino D'Angelo: 0-4

La squadra di mister Vito Di Bari stravince al Tonino D’Angelo grazie alle reti di Grandolfo, Versienti, Lulic e Chiricò, alimentando con ottimismo le proprie chance playoff. I primi dieci minuti sono di marca biancorossa: i padroni di casa ci provano in più occasioni e vanno vicini al vantaggio con Grande, che conclude a lato dell'estremo difensore del Casarano dopo un cross invitante di Nicolao dal versante mancino. Tuttavia, proprio nel miglior momento del Team Altamura, il Casarano colpisce con la rete di Grandolfo, bravo a farsi trovare pronto sul cross basso di Chiricò. Dopo qualche minuto la squadra di Mangia va sotto di due: è Versienti, dallo spigolo sinistro, a far partire un tiro chirurgico che si spegne alle spalle di Alastra. Al 42' i padroni di casa provano a riaprire il match con il destro di Grande, ma la sfera esce di pochi centimetri. Nel secondo tempo il Casarano rientra con l'intento di chiudere i conti e al 56' arriva il tap-in di Lulic, che mette il lucchetto alla gara. Il match è virtualmente concluso, ma c’è ancora tempo per il poker firmato da Chiricò dagli undici metri (concesso per un fallo di Zazza): il suo diciottesimo gol stagionale certifica una stagione straordinaria.

Al Viviani è spettacolo di goal: 2-2 tra Potenza e Monopoli

Parte forte la squadra di Colombo che trova la rete del vantaggio al terzo minuto con Fall: l'attaccante riceve sulla destra, brucia la difesa del Potenza e trova il nono goal in campionato. Al 7' il Potenza ha una clamorosa occasione in ripartenza, ma Murano spreca tutto. La partita è frizzante ed entrambe le squadre non si risparmiano, grazie al loro atteggiamento offensivo. Al 12' Erradi sfrutta un buco della difesa del Monopoli e pareggia i conti al Viviani. Le occasioni sono tantissime: al 20' di gioco il Monopoli per ben due volte ha la possibilità di passare nuovamente in vantaggio. Al 37' arriva un penalty per il Monopoli, ma Fall si fa ipnotizzare da Cucchietti. La beffa per la squadra di mister Colombo è servita: Maisto si fa trovare pronto su sviluppi di un calcio d'angolo e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Monopoli, nel secondo tempo, prova a cambiare il canovaccio alzando il ritmo. Ad inizio ripresa, infatti, Scipioni entra in area da sinistra e fa partire un cross morbido sul quale Rocchetti devia di petto nella propria porta. La partita resta apertissima ed entrambe le compagini hanno diverse occasioni per portarla a casa, ma la sfida finisce in parità. Applausi per lo spettacolo: entrambe giocheranno i playoff.