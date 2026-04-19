Elpeghe regala la salvezza aritmetica al Parma Pisa piegato all'82'

Il Parma è aritmericamente salvo con quattro giornate di anticipo. Decide per la seconda gara di fila Elpeghe a piegare la resistenza del Pisa a otto minuti dalla fine e a regalare la gioia che tutto il Tardini attendeva. Raggiunta quota 42 punti che adesso permette a tutta la squadra di programmare il futuro con un mese di anticipo rispetto alle altre avversarie in corsa per la permanenza. Pisa subito pericoloso dopo 6' quando Suzuki deve opporsi alla conclusione sotto misura di Stojilkovic. Il Parma risponde dopo tre minuti con Keita sul quale Semper si allunga per smanacciare il pericoloso. Toscani vicini al vantaggio al 29' quando Akinsamiro coglie il palo esterno. Tre giri di lancette più tardi Ndiaye sugli sviluppi di calcio d'angolo manda alto. Poi è Delprato a calciare fuori su assist di Valeri. Allo scadere clamoroso l'errore di Stojilkovic che solo davanti a Suzuki prende il secondo legno per i suoi. Ad inizio ripresa è Nicolussi Caviglia a cercare di sbloccare la gara su suggerimento di Pellegrino, ma viene murato all'ultimo. Tra il 76' e il 77' Pisa vicinissimo a schiodare il punteggio: prima Meister calcia di piatto tra le mani di Suzuki e poi Stojilkovic in girata stacca di poco alto. Ma al minuto 82 esplode il Tardini: Elphege, entrato in campo da 16 minuti, è abile ad addomesticare una palla sporca in piena area di rigore e di giustezza piega la resistenza dei toscani. Lo stesso centravanti crociato prova a mettere in porta Valeri che di sinistro costringe Semper a volare in angolo. Puoʻ bastare cosi. Dopo 4 minuti di recupero al Tardini è festa salvezza.