Avellino - Bari, Besaggio e Palumbo stendono i biancorossi

L'Avellino mette nei guai il Bari e vede la zona playoff. Besaggio e Palumbo affossano i biancorossi, mai in partita per tutti i novanta minuti. La reazione non c'è stata e l'atteggiamento è stato troppo passivo per la squadra di mister Moreno Longo. Adesso, il match con la Virtus Entella del primo maggio rappresenta davvero l'ultima spiaggia per i pugliesi.

Nel primo tempo la squadra di mister Ballardini gestisce e crea maggiormente in zona offensiva, Cerofolini alza il muro. L’Avellino prende subito il comando delle operazioni, spingendo con una manovra fluida che mette i brividi alla difesa pugliese, specialmente sul versante sinistro. Il primo squillo porta la firma di Fontanarosa, che tenta la conclusione senza però trovare lo specchio. Il Bari, pur arroccato nella propria metà campo e con un Moncini troppo isolato, resiste grazie a un super Cerofolini: il portiere biancorosso si erge a protagonista assoluto, strozzando in gola l'urlo del gol a Besaggio con un intervento prodigioso. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco, Longo prova a scuotere i suoi inserendo De Pieri per l’ammonito Mane, e l'avvio di ripresa sembra promettere bene: una ripartenza fulminea condotta da Braunoder, il tiro del centrocampista viene murato, poi Rao spara il pallone oltre la traversa. È l'ultimo vero sussulto del Bari. Al 57’ Cerofolini compie l'ennesimo miracolo di serata su un colpo di testa di Russo, ma è il preludio al gol che rompe l'equilibrio. Il vantaggio arriva poco dopo: Sounas disegna un cross col contagiri e Besaggio, con un inserimento perfetto, batte il portiere ospite per l'1-0. È il colpo del K.O. psicologico. Il Bari sparisce dal campo nonostante i cambi, e l'Avellino ne approfitta per chiudere i conti con Palumbo, che firma il raddoppio e fa esplodere il Partenio.

Il finale è pura gestione irpina. Il Bari accenna una timida reazione solo all’85’ con una conclusione dalla distanza di Dorval, ma è troppo poco per impensierire un Avellino che nel secondo tempo ha mantenuto ritmi alti. Ballardini si prende i tre punti e mette la freccia verso il posto playoff; per Longo e i suoi, invece, la strada verso la salvezza si fa sempre più ripida e piena di ombre a due giornate dalla fine.