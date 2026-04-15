Novara Fc, Dossena: "Mi aspettavo un altro finale"

Fuori dai play-off, attualmente al 15^posto, ancora una sconfitta in casa Novara FC. Eppure Dossena, più che disaminare il match sembra pronto ai saluti, consapevole quasi che la cattedra non sarà più sua.

Frustrazioni. "Non c'è solo oggi la frustrazione, è stato frustrante perdere in casa contro il Lumezzane. Queste tre partite, escludiamo il Vicenza, sono molto simili: i gol presi e le 5 o 6 nostre occasioni finite senza concludere"

Mancanze. "Non so rispondere su cosa manca. Come dicevo, è un dato preoccupante per me che deve analizzare, magari anche io devo dare più calma o aiutare nella lettura di sviluppo, nella cattiveria. È vero che manca una partita ma io fino all'ultimo, sono qua e cercherò di dare una mano ai ragazzi. In questo periodo c'è stata la prestazione ma è mancato il risultato, la squadra produce tanto e non ottiene. Siamo a 15 punti e fa male, adesso che alla fine si guarda la classifica, per come stavamo risalendo la china mi aspettavo un altro finale".

Lezioni. "Ho imparato sia da calciatore che da allenatore che siamo sempre sotto giudizio settimanale ed è giusto che la società faccia le sue considerazioni del mio percorso come farà nell'analisi sui giocatori".

Dubbi. "La sostituzione di Lanini? Avevo visto Dell'Erba bene in quella situazione, anche Ledonne iniziava ad accusare fatica e quindi ho voluto provare a tenere il ritmo alto".