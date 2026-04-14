Giugliano-Benevento 1-1, 3 punti sfumati all'ultimo minuto

Il Benevento spreca la vittoria negli ultimi istanti di gioco. 1-1 all'Alberto De Cristofaro. Al gol di Mignani ha risposto Volpe su rigore al 100'. Grande partita da ambo le parti, combattuta e giocata con dignità. Il Giugliano può festeggiare un punto d'oro che potrebbe dare lo sprint per la salvezza matematica, discorso che ovviamente si chiuderà alla prossima e ultima giornata di campionato. Per la Strega si tratta di un risultato ininfluente.

Premessa: Giugliano e Benevento si sfidano questa sera all’ “Alberto De Cristofaro” e le situazioni in cui versano le due squadre non potrebbero essere più diverse. Il Giugliano è a caccia della salvezza matematica, che arriverebbe qualora il distacco dal Foggia fosse superiore a 9 punti, evitando di fatto i play out. La Strega, d’altro canto, ha già conquistato la Serie B e la scorsa giornata ha anche ricevuto il trofeo dalle mani del presidente della Serie C Matteo Marani. I mister di entrambe le compagini non saranno presenti in panchina a seguito di una squalifica. Per ironia della sorte, il Benevento sarà guidato dal giuglianese Michele Cerqua, vice di Floro Flores. Ampio turnover per i giallorossi, con Carfora, Esposito e Celia titolari dal primo minuto.

Primo tempo: Il Benevento va subito vicino al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Vaglica devia verso la propria porta ma è attento Greco a respingere e a scongiurare l’autogol. Al 9’ ci prova anche Carfora dal limite dell’area, ancora una volta Greco sventa la minaccia in corner. Squillo dei padroni di casa al 13’ con un tiro al volo di Justiniano, palla alle stelle.

Miracolo di Greco su un colpo di testa di Saio! L’estremo difensore gialloblù vero protagonista di questa prima mezz’ora di gioco, qui prodigioso ad evitare il gol dell’ex difensore della Cavese.

Al 36’ conclusione di Tumminello che si spegne sull’esterno della rete. Due minuti dopo il Benevento passa in vantaggio. Da un calcio piazzato Prisco serve in profondità per Mignani che tira in porta, prova un giocatore del Giugliano a spazzare ma la palla ha oltrepassato la linea e quindi è gol. Nono gol per l’attaccante toscano, quasi tutti segnati da subentrato, quest’oggi invece è partito titolare.

Sul finire del primo tempo il Giugliano prova la zampata vincente su una mischia nata da un calcio d’angolo, ma il pallone finisce tra le mani di Esposito.

Il primo tempo si conclude sullo 0-1 in favore del Benevento.

Secondo tempo: La ripresa è caratterizzata da un ritmo molto più lento. Il primo acuto arriva al 61’ con un sinistro di Della Morte che viene prima deviato e poi finisce sul fondo.

Giugliano vicinissimo al pari! Punizione di Ogunseye, dalla deviazione la palla capita tra i piedi di D’Agostino che sottoporta manda a lato sfiorando il palo. Al 67’ contatto in area tra Ogunseye e Scognamillo, i gialloblù chiedono il rigore. Il direttore di gara va a controllare al FVS e decide di non assegnare il penalty. Tentativo per il neo entrato Lamesta, tiro sbilenco bloccato facilmente da Greco.

Anche il Benevento si gioca la card al FVS per un presunto fallo di Caldore su Tumminello in area. Il fallo non viene fischiato e di conseguenza neanche il rigore. All'89' Il Giugliano va nuovamente vicino al pareggio con Baldé che manda a lato dopo aver sfruttato un errore di Scognamillo.

Al 98' i padroni di casa chiedono la seconda revisione al FVS. Contatto in area tra Kouan e Ogunseye, i giocatori del Giugliano protestano furiosamente cercando il rigore. L'arbitro conferma il fallo e assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Volpe che spiazza Esposito e mette a segno una rete pesantissima.

Questo rigore mette il punto di chiusura alla partita. Finisce 1-1 tra Giugliano e Benevento. I gialloblù sono adesso artefici del proprio destino, avendo un vantaggio di 8 punti sul Foggia ora che manca una partita alla fine del campionato

GIUGLIANO (3-4-2-1): Greco; D'Avino, Caldore, Justiniano (72 st La Vardera); Zammarini, Cester, Broh (55 st Prado), Vaglica (76 st Volpe); Murillo ( 55 st D’Agostino), Balde; Ogunseye. A disp.: Bolletta, Santarelli, Panico, De Rosa, Prado, Minei, Cuomo, Bozza, Peluso, Giordano, D'Agostino, Caiazza. All: Tatomir

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Romano, Scognamillo, Saio, Celia ( 70 st Ceresoli); Prisco, Kouan; Della Morte ( 89 st Borghini), Tumminello ( 89 st Del Gaudio), Carfora ( 70 st Lamesta); Mignani ( 70 st Salvemini). A disp.: Russo, Mandato, Sena, Manconi, Giugliano, Talia, Pierozzi, Donatiello. All: Cerqua

Arbitro: Gemelli di Messina. Assistenti: Macripò di Siena e Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Esposito di Napoli. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina

Note: Marcatori: 38 pt Mignani (BN); 90+10 st Volpe (rig)(GIU).Ammoniti: Baldé (GIU)