Micaela Galbusera: “Il mio primo anno nel mondo delle grandi”

Alla scoperta di Micaela Galbusera, centrocampista classe 2006, dotata di una buona visione di gioco, di solito utilizzata come play, davanti alla difesa o come mezzala, abile nell’attaccare lo spazio in profondità, in forza all’Acf Brescia calcio femminile.

Ciao Micaela, un commento su classifica e stagione in corso.

“In questo momento siamo settime, ma mancano ancora quattro partite e vogliamo dare il massimo per ottenere più punti possibili per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate ad inizio stagione.

Abbiamo avuto due settimane di sosta per recuperare le energie, adesso daremo tutto per l’ultima parte di campionato”.

Un giudizio su ambiente, staff e gruppo

“Quest’anno è stata la mia prima stagione nel mondo delle grandi, devo dire che mi sono trovata davvero bene. Nonostante sia una delle più piccole del gruppo, le mie compagne mi hanno sempre aiutato e supportato non facendomi mai sentire diversa o inferiore a loro. Cerco sempre di ascoltare i consigli che mi danno e di imparare da loro che hanno più esperienza di me. Lo staff è stato nuovo rispetto all’anno corso e devo dire che mi sono trovata subito bene”.

Una valutazione della personale stagione

“A livello personale penso sia stata una stagione positiva. Essendo il primo anno tra le grandi sapevo che lo spazio che avrei avuto a disposizione sarebbe stato limitato. Nella prima parte dell’anno ho avuto poche possibilità di giocare, adesso il mister mi sta dando più minuti e cerco sempre di dare il massimo, di sfruttare al meglio tutte le occasioni che mi dà per dimostrare quello che so fare e per dare una mano alla squadra”.

Interessi e prospettive di lavoro extra sportive

“Oltre al calcio, sono una studentessa universitaria e sto frequentando il primo anno della facoltà di Biotecnologie all’università di Milano-Bicocca. Ho scelto questo ambito perché mi piace molto l’idea di poter lavorare in un laboratorio e soprattutto mi affascina molto il mondo della ricerca.

Un altro interesse che ho e, che rimane legato al mondo del calcio è dare una mano ad allenare i bambini della scuola calcio in un paese vicino al mio.

Per il resto mi piace passare del tempo con gli amici, con la mia famiglie e con il mio cane. Adoro anche fare shopping”.

Foto Credit Acf Brescia calcio femminile