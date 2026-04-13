Skoda Fabia GPL e Kamiq GPL: comfort, tecnologia e risparmio

In un contesto in cui il costo della vita continua a crescere e la mobilità sostenibile è diventata una priorità concreta, il GPL torna protagonista come una delle soluzioni più efficaci per ridurre le spese legate all’automobile senza sacrificare prestazioni, comfort e piacere di guida. In questo scenario si inserisce perfettamente la nuova Škoda Fabia, proposta in una configurazione ancora più conveniente grazie alla possibilità di installare un moderno impianto a gas.

Disponibile anche in pronta consegna presso Cavuoto, la compatta boema può essere equipaggiata, dopo l’immatricolazione, con un impianto GPL di ultima generazione firmato Zavoli. Una combinazione pensata per chi desidera un’auto efficiente, tecnologica e soprattutto economica nella gestione quotidiana, capace di rispondere alle esigenze della mobilità urbana e non solo.

Il cuore della trasformazione è rappresentato dal sistema GPL BORA ADVANCE, una soluzione all’avanguardia progettata per garantire prestazioni elevate e consumi ottimizzati. Grazie alla tecnologia evoluta, l’utilizzo della benzina si riduce a una quota minima, inferiore al 5% in determinate condizioni, assicurando una guida fluida, reattiva e senza compromessi. I componenti, di qualità OEM, rispettano le più recenti normative europee, offrendo così affidabilità, sicurezza e durata nel tempo.

Il vero vantaggio, tuttavia, resta quello economico. Con meno di 30 euro è possibile percorrere oltre 600 chilometri, un risultato che rende il GPL una scelta estremamente competitiva rispetto alle alimentazioni tradizionali. L’installazione viene eseguita da tecnici specializzati, con il rilascio finale di una copertura assicurativa dedicata, ulteriore garanzia di tranquillità per il cliente.

Dal punto di vista del prodotto, la nuova Škoda Fabia segna un deciso salto di qualità nel segmento delle utilitarie. Design dinamico, dimensioni generose e contenuti tipici di categorie superiori ne fanno una proposta completa e versatile. Con i suoi 4,11 metri di lunghezza e un bagagliaio da 380 litri, si dimostra ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per i viaggi più lunghi.

Gli interni sono curati e tecnologici, con una plancia moderna che può ospitare un display centrale fino a 9,2 pollici e una strumentazione completamente digitale. Il pacchetto di assistenza alla guida include sistemi evoluti come il Predictive Adaptive Cruise Control e l’Adaptive Lane Assistant, elementi che contribuiscono a migliorare sicurezza e comfort durante ogni spostamento.

Il prezzo di partenza della nuova Škoda Fabia con impianto GPL incluso è fissato a 19.950 euro, una cifra che rende ancora più accessibile una proposta già competitiva.

Per chi necessita di maggiore spazio senza rinunciare ai vantaggi del GPL, la gamma si amplia con la presenza della Škoda Kamiq, disponibile anch’essa in pronta consegna e compatibile con la conversione a gas. Le motorizzazioni TSI, in particolare il 1.0 nelle varianti da 95 e 116 CV, si adattano perfettamente al GPL, mantenendo buone prestazioni e una guida sempre piacevole.

Parallelamente, il mercato offre interessanti opportunità anche tra vetture usate e KM 0 già dotate di impianto GPL, facilmente reperibili online a condizioni vantaggiose.