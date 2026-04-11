Benevento, Floro Flores: " Il legame che mi unisce alla città è forte"

Mister Floro Flores risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post gara di Benevento-Cavese. Di seguito sono riportate le sue parole.

Sul finale :"Sono rimasto amareggiato da ciò che è successo con il loro allenatore. Non mi aspettavo scene del genere, ne rimango allibito. Però voglio spendere due parole per ringraziare questa squadra , bellissimo vedere la gente gioire, questo momento mi rimarrà impresso per sempre."

Su un possibile rinnovo: " Non mi sono ancora sentito con il Presidente su questo. Io ho sempre ribadito la stima per lui, lo considero un visionario, è quasi un genitore per me. Non dimentichiamo che mi ha dato una chance quest'anno nonostante la mia giovane età, dandomi fiducia. Si è preso tante responsabilità, ma ha innescato molte responsabilità anche in me, facendomi crescere molto anche come uomo. Quando ho saputo che avrei allenato il Benevento ho avuto un po' di paura, ma vivo per questo. Certe emozioni sono il lato che amo di più dello sport."

Sulla formazione: " La mia cultura non è quella di regalare le partite, schiero sempre la miglior formazione, farò la guerra a qualsiasi squadra, non esiste per me fare regali."

Essere diversi rispetto agli altri: "Abbiamo vinto. Questo ci rende diversi dagli altri. Ho sempre detto ai ragazzi che se fossimo stati uguali agli altri avremmo fatto un campionato anomalo.

Sull'esordio di Donatiello: "Veniva da un grande problema personale, questo esordio è una vera vittoria per lui, deve goderselo, insieme alla sua famiglia. Dopo la tempesta c'è il sole, il suo sole è arrivato adesso, se lo merita e sono contento per lui."

Sulla partita a Bergamo: "Si, è stato lì che ho capito che saremmo arrivati molto lontano. In quella partita ho visto il fuoco dentro i ragazzi, ho visto il gruppo unito e compatto, che non si è piegato in un momento difficile, anzi hanno ribaltato completamente la partita. Questo è uno sport di gruppo, senza il gruppo non vinci niente, quindi il mio trionfo è in realtà il trionfo di tutti, non ce l'avrei mai fatta senza il contributo di ogni elemento della squadra."

Domanda tecnico-tattica sulla crescita dei singoli: " Romano, Prisco, tanti giovani crescono a vista d'occhio, ma anche i grandi. Anche loro migliorano giornalmente, perché hanno la fame come loro miglior alleato, quella motivazione a volersi sempre migliorare."

Sul legame con la città: " Si è creato un legame molto forte con la piazza, spero possa continuare."