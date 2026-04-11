Benevento-Cavese 0-1, un K.O che non rovina la festa

Cade il Benevento in casa contro la Cavese. Prima sconfitta casalinga per la Strega. Ai metelliani basta una prodezza di Orlando per portare a casa una salvezza conquistata meritatamente. Nonostante l'amarezza per la sconfitta, i sanniti hanno tutto da festeggiare, dato che gli uomini di Floro Flores avranno l'onore di ricevere la coppa per la vittoria del campionato di Serie C direttamente dalle mani del Presidente Marani.

Premessa: A Benevento è aria di festa. Una cornice di quasi 8.000 spettatori è pronta ad accogliere la squadra fresca vincitrice del campionato di Serie C. Floro Flores ha già annunciato che, a prescindere dalla certezza matematica del titolo, non avrebbe fatto sconti a nessuno in vista del match di stasera contro la Cavese. La formazione rimane la stessa, tralasciando i cambi forzati a centrocampo, dove Kouan e Talia vanno a rilevare Maita e Prisco, rispettivamente infortunato e squalificato.

Primo tempo: Benevento subito pericolosissimo. Corner di Talia, Kouan sfrutta uno spazio vuoto e colpisce al volo di prima intenzione. Fuori di pochissimo. All’8’ un’altra grande chance per i sanniti, stavolta con Della Morte che, da un cross di Lamesta, colpisce di testa trovando un preparato Boffelli.

Nonostante le buone intenzioni all’11’ è la Cavese ad andare in vantaggio. Orlando dal limite dell’area insacca laddove Vannucchi non può arrivare. Metelliani avanti al “Vigorito”. Ritmi lenti in questa prima mezz’ora.

Al 32’ gli ospiti sfiorano il raddoppio. Retropassaggio sbagliato da parte della difesa giallorossa, ne approfitta la Cavese per partire in contropiede, ma Visconti non concretizza l’azione facendosi ipnotizzare da Vannucchi sottoporta. Il Benevento fa uno squillo ai blufoncè con un tiro dalla distanza di Tumminello. Conclusione alta.

Il primo tempo termina con gli ospiti avanti per 0-1. Finora poco spettacolo e gioco piuttosto sterile.

Secondo tempo: Al 50’ Tumminello anticipa tutti di testa, Boffelli blocca. Al 58’ la Strega ha tra le mani un’occasione ghiottissima. Cross di Pierozzi, Salvemini stacca di testa ma Boffelli si distende e blocca. Pochi minuti dopo è di nuovo il 9 del Benevento ad andare vicino al pari con un gran tiro al volo che va addosso a Boffelli. Al 62’ vi sono tensioni tra le due panchine che culminano con l’espulsione di Floro Flores

Il match procede con poche azioni, nessuna particolarmente rilevante. Sono soventi le interruzioni. Nel finale c'è spazio per un tentativo di Mignani che girandosi in area la manda alta

Fischio finale! La Cavese espugna il "Vigorito" centrando matematicamente la salvezza. Per i giallorossi si tratta della prima sconfitta casalinga. A partita finita continuano le diatribe tra le due panchine, questa volta è il tecnico blufoncè Prosperi a ricevere l'espulsione

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi ( 74 st Romano), Scognamillo, Saio, Ceresoli; Kouan (74 st Donatiello), Talia; Lamesta,( 67 st Carfora) Tumminello ( 67 st Manconi), Della Morte; Salvemini (67 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Celia, Borghini, Giugliano, Del Gaudio, All.: Floro Flores

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Nunziata ( 86 st Gudjohnsen); Ubani ( 63 st Loreto), Diarrasouba, Awua( 86 st Munari), Visconti, Macchi; Minaj (63 st Fusco), Orlando. A disp.: Manzo, Sposito, Fella, Evangelisti, Cionek, Ubaldi, Maiolo, Imparato, Bolcano, Di Costanzo. All.: Prosperi

Arbitro: Burlando di Genova. Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale: Tropiano di Bari. Operatore FVS: Marchese di Napoli

Note: Marcatori: 11 pt Orlando (CAV); Espulsi: Floro Flores (BN) Prosperi (CAV)