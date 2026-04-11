Serie C, girone C: pari per l'Altamura, sconfitta per il Monopoli

A due giornate dalla fine, gli obiettivi stagionali per le pugliesi Monopoli e Team Altamura sono già stati raggiunti. Tuttavia, a entrambe viene richiesto un ultimo sforzo: per i ragazzi di Colombo l’imperativo è scalare la classifica — attualmente occupano l'ottavo posto — per ottenere un piazzamento migliore in ottica playoff; per la squadra di Mangia, invece, archiviata la pratica salvezza grazie al pareggio interno con il Giugliano, le sfide contro Audace Cerignola e Casarano rappresentano l'occasione per centrare un posto nei playoff. Un traguardo che i murgiani meriterebbero ampiamente, vista una stagione andata ben oltre le aspettative.

Team Altamura, pareggio agrodolce con il Giugliano: salvezza raggiunta, sogno playoff alla portata

Al Tonino D’Angelo si presenta un Giugliano reduce dalla vittoria con il Crotone e con una salvezza ancora da conquistare. Al 4' di gioco è Peschetola, in progressione solitaria, a tagliare sia la linea di centrocampo che quella di difesa; dopo aver saltato anche il portiere, clamorosamente non riesce a inquadrare la porta, colpendo solo il palo. Dopo pochi minuti è Grande a provarci, ma apre troppo il piatto e la palla termina lontana dallo specchio. La partita è vivace: gli ospiti rispondono solo dopo i primi quindici minuti e l'impressione è che la gara possa restare aperta fino alla fine. Al 45' passa in vantaggio il Team Altamura: assist spettacolare di Curcio, che pennella in verticale per Grande, il quale con un tocco sotto batte il portiere del Giugliano. Nel secondo tempo gli ospiti entrano in campo con un altro piglio, cercando di prendere le redini della gara, ma Alastra mantiene vivo il vantaggio dei padroni di casa con le sue parate. Nel finale è Zammarini a trovare il pari — e il suo quarto gol in campionato — dopo un secondo tempo giocato decisamente meglio dai campani.

Monopoli, sconfitta con l'Atalanta U23: negli ultimi 180' della regular season la squadra di Colombo deve fare di più

Dopo tre partite da imbattuta, la squadra di Colombo cade in casa contro l'Atalanta U23 di mister Bocchetti. Gli ospiti partono decisamente meglio, cercando di imporre il proprio gioco, e già al 5' arriva la prima occasione su palla inattiva. Al 37' è Suleman Oyewale ad andare vicino al gol del vantaggio. Solo due minuti più tardi è ancora il Monopoli a sprecare un'altra chance: questa volta è Calcagni che, dal limite, calcia alto sopra la traversa. Nel secondo tempo la musica cambia: l'Atalanta entra in campo con un altro piglio. Al 54', sfruttando un errore in disimpegno della formazione di Colombo, Misitano trova la rete del vantaggio, siglando il suo settimo centro in campionato. Al 73' la dinamica si ripete: cross dalla sinistra e Cissè si fa trovare pronto per il raddoppio che chiude i giochi.