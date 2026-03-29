La doppietta di D'Ursi stende il Team Altamura

Il buio è finalmente alle spalle. Dopo un periodo d’astinenza forzata, in cui aveva racimolato la miseria di un punto nelle ultime sei uscite, il Sorrento ritrova il gusto della vittoria superando per 2-0 il Team Altamura. Una boccata d’ossigeno vitale per i costieri, che interrompono l'emorragia di risultati e affossano le speranze di continuità dei pugliesi, reduci dal successo contro il Siracusa ma oggi troppo fragili per opporre resistenza.

L’uomo copertina non può che essere Eugenio D’Ursi. L’attaccante classe 1995 si conferma la vera bestia nera dell’Altamura: dopo i due gol dell'andata, si ripete con un’altra doppietta d’autore che lo proietta a quota 15 reti in campionato. La sblocca nel primo tempo dagli undici metri, trasformando con freddezza un calcio di rigore. Il raddoppio arriva nella ripresa, approfittando di un clamoroso blackout comunicativo tra il difensore Poli e il portiere Alastra: D'Ursi ringrazia e di testa deposita in rete il pallone che chiude virtualmente i giochi.

Le voci dalla sala stampa

Devis Mangia - "Non abbiamo fatto una buona partita e il responsabile sono io. Devo comprendere perché non abbiamo reso e trovare subito delle soluzioni. Abbiamo cambiato diversi interpreti e molti non sono stati messi nelle condizioni ideali per fare bene. Mi dà fastidio aver perso sia all'andata che al ritorno. Al di là della classifica, l'obiettivo stagionale è centrato, ma se vogliamo fare qualcosa in più dobbiamo provarci davvero. Da domani si torna al lavoro: ci aspetta il Giugliano, una squadra che lotta per la categoria e venderà cara la pelle".