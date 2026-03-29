Il Bari ritrova la vittoria, tris al San Nicola con il Modena: 3-1

Il Bari punisce le fragilità del Modena con cinismo e ordine. Moncini dal dischetto apre le danze, poi l'autogol di Adorni e il sigillo finale di Cuni chiudono i giochi per il 3-1 finale al San Nicola. Goal della bandiera dell'ex Frosinone Ambrosino nel recupero. E' il riassunto del pomeriggio. La 33ª giornata di Serie B mette di fronte due squadre in cerca di punti per due obiettivi differenti, ed è il Bari a dimostrare fin da subito di avere le idee più chiare. La squadra di Moreno Longo punta tutto sulla verticalità e al 6’, una sventagliata di Cerofolini pesca Rao, che però si fa ipnotizzare da Chichizola a tu per tu. È il preludio al vantaggio. Al 20’, l'episodio che spacca il match: ancora Rao protagonista di una progressione travolgente dalla propria difesa, conclusa con il fallo di Wiafe in area. Dal dischetto, Moncini non sbaglia e firma l'1-0. Il Modena accusa il colpo e poco dopo capitola nel modo più incredibile: un tentativo di appoggio con la testa di Adorni si trasforma in un autogol clamoroso che gela Sottil e regala il raddoppio ai padroni di casa.

Nel secondo tempo, il Modena prova a reagire, ma si scontra contro il muro eretto dalla difesa pugliese, apparsa estremamente ordinata e attenta. Sottil prova a cambiare le carte in tavola inserendo Massolin e Ambrosino, ma i cambi non producono la svolta sperata. Al 79’, il sipario cala definitivamente: Dorval inventa nello spazio e serve a Cuni il pallone del 3-0. Un tap-in facile che fa esplodere il San Nicola e certifica una vittoria vitale per il morale e la classifica. Sussulto nel recupero dei canarini che trovano il goal con Ambrosino.

Le voci dalla sala stampa

Moreno Longo - "Dopo il doppio vantaggio non ci siamo abbassati per scelta, ma per la pressione del Modena. Siamo stati bravi a sfruttare gli spazi. Questa squadra ha dimostrato che, quando fa le cose per bene, può giocarsela contro chiunque. Ogni volta che siamo caduti ci siamo rialzati: questo gruppo ha dei valori".

Gabriele Moncini - "Il mister è stato determinante. Siamo stati bravi a indirizzare la gara subito, poi ci siamo un po' sciolti e abbiamo giocato con più fluidità. Da qui alla fine voglio vedere una squadra così: viva e pronta a tutto".

Una vittoria che porta ossigeno ad una classifica complicata, prima del doppio impegno ostico tra Monza e Venezia. Nel pomeriggio di oggi il Bari ha giocato con il giusto atteggiamento e con massima attenzione evitando i tanto citati blackout da mister Longo alla vigilia della gara di oggi, riferendosi al post sconfitta con la Carrarese. Il Monza, dopo il pareggio in extremis con il Catanzaro, non può più perdere punti per ottenere la promozione diretta in Serie A, dall'altro canto i biancorossi dovranno dare continuità alla buona prova di oggi per cercare punti preziosi e sperare nella salvezza diretta, considerando la classifica cortissima anche nella parte bassa della graduatoria.