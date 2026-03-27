Staver al primo gol tra i pro: "Siamo messi meglio in campo"

Primo gol tra i professionisti per Staver, protagonista nella vittoria del Foggia contro il Trapani. Al termine della gara, il difensore rossonero ha commentato con soddisfazione il momento della squadra.

«In un periodo in cui abbiamo sofferto tanto, riuscire a portare gioia alla città è una grande soddisfazione, anche in ottica futura», ha esordito.

Il successo rappresenta un segnale importante dopo settimane complicate: «Abbiamo attraversato un momento difficile e sapevamo che non sarebbe stato semplice uscirne. Ora vogliamo dare continuità e proseguire su questa strada».

Staver guarda avanti con fiducia il periodo dei rossoneri: «Ci auguriamo che questa vittoria possa segnare l’inizio di un nuovo mini campionato per il Foggia. Siamo cresciuti e possiamo migliorare ancora».

Infine, un passaggio sull’evoluzione della squadra dopo la gara di Benevento: «Credo che oggi siamo messi meglio in campo. Quando arriva una buona prestazione, diventa più facile trovare continuità anche nelle partite successive».