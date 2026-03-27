Benevento, Floro Flores:" La prestazione c'è stata, senza paura"

Mister Floro Flores risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-gara di Benevento-Cosenza 1-1. Di seguito sono riportate le sue parole

Sul rammarico: " Sicuramente c'è da rammaricarsi per le occasioni sprecate, anche perché era da tanto che non giocavamo così bene. Il Cosenza era ben schierato, ci ha limitato diverse giocate ma dispiace che non siano arrivati i 3 punti."

Sull'aspetto mentale: "Non vedo ansia, né cedimenti mentali. Non sempre si possono giocare i due tempi alla stessa maniera, nel primo tempo siamo stati tecnicamente perfetti. Nella ripresa non abbiamo subito praticamente niente, serviva solo più concretezza ma non ho visto un briciolo di paura nei ragazzi"

Sulle condizioni di Caldirola: "Non lo so ancora, sta facendo gli accertamenti in ospedale, cercherò di sapere il prima possibile."

Sul rigore non concesso: "L'arbitro ha dato motivazioni sue, non sono d'accordo ma le rispetto"

Se c'è stato rilassamento: " Non credo proprio, siamo sul più bello. Oggi, diversamente da Monopoli, la prestazione c'è stata, indi per cui non sono deluso, anzi. Nel calcio non sempre ottieni quello che vuoi."

Le scelte a partita in corso: " Immagino la rabbia di chi ha giocato meno finora come Manconi, ma è anche difficile trovare soluzioni e fare scelte mentre giochi contro una squadra che si chiude e non ti fa giocare."

Sulle pressioni dei ragazzi a fine campionato: "Sapete cosa separa un vincente da un perdente? Le vittorie. Adesso non è il momento di avere pressioni, la paura diventa il nostro peggior nemico. Saranno solo le vittorie a darci le sicurezze."