Benevento-Cosenza 1-1, la Strega getta al vento la vittoria

Il Benevento spreca una vittoria che avrebbe significato molto per chiudere i giochi di questa stagione. Al vantaggio iniziale di Tumminello ha risposto Beretta sul finire del primo tempo. Troppe le occasioni sprecate dai giallorossi nel primo tempo, le quali avrebbero potuto chiudere il match. Il vantaggio sul Catania si riduce a 9 lunghezze, chiamando la squadra di Floro Flores a riscattarsi nel match di Pasquetta contro la Salernitana.

Premessa: La Strega è costretta a rimandare la festa promozione, a causa del trionfo del Catania ieri sera sul campo del Latina. Mister Floro Flores decide di tornare alle origini, riutilizzando il 4-2-3-1. Caldirola nuovamente titolare, assente solo il lungodegente Mehic, recentemente operato per ernia dello sportivo. 4-3-3 per Buscè intenzionato a riprendersi il terzo posto.

Primo tempo: Subito pericoloso il Benevento. Al minuto 3 incursione in area di Pierozzi che in scivolata tenta la conclusione, Pompei respinge. Dal corner che ne consegue Tumminello di testa colpisce il palo sfiorando il gol. Successivamente, il Cosenza parte in contropiede, capitalizzando l’azione con un gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Nello svolgimento dell’azione, Caldirola riporta un brutto infortunio, costringendo il difensore ex Monza al cambio. Doppia chance per Tumminello nel giro di pochi minuti. Per il centravanti siciliano prima un palo da posizione ravvicinata e poi una respinta prodigiosa di Pompei.

Il gol è solo da rimandare, perché al 14’ Salvemini sfrutta un rimpallo sottoporta e davanti a Pompei deve solo appoggiare in rete.

Il team di Floro Flores mantiene i ritmi alti pressando gli avversari. Al 29’ è il Cosenza a fare uno squillo al Benevento. Florenzi sfrutta un passaggio errato di Lamesta e calcia dal limite a botta sicura, Vannucchi blocca. Al 36’ Della Morte in area prova a servire in mezzo Salvemini il quale manca l’appoggio decisivo.

Al 40’ la panchina giallorossa chiede l’intervento del FVS per un fallo in area su Salvemini, ostacolato fisicamente al momento del tiro. Il direttore di gara dissipa ogni dubbio, facendo proseguire il gioco. Al 45’ il Cosenza pareggia. Punizione di Garritano, Beretta salta più in alto di tutti e di testa insacca nel sette.

All’intervallo le due squadre si ritrovano in parità.

Secondo tempo: L’inizio della ripresa segnala immediatamente un’azione concitata che porta i giocatori giallorossi a protestare per un rigore a seguito di un fallo in area su Ceresoli. L’arbitro controlla al FVS e fischia un fuorigioco precedente dell’attacco sannita.

Occasione al 63’ di Della Morte, tiro debole che finisce tra le mani di Pompei. Al 68’ chance per Salvemini, tiro deviato e facilmente bloccato dall’estremo difensore rossoblù. Brivido per la difesa del Cosenza all’85’ con una punizione di Manconi alta di un soffio.

Termina qui la partita. 1-1 il punteggio finale, alla Strega resta il rammarico per non aver sfruttato un’occasione che avrebbe avvicinato Maita e compagni al traguardo.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola ( 7’pt Saio), Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello( 73 st Manconi), Della Morte( 73 st Carfora); Salvemini( 77 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Celia, Borghini, Giugliano, Romano, Del Gaudio, Talia, Kouan. All: Floro Flores

COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò( 63 st Baez), Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano( 46 st Palmieri), Contiliano; Emmausso( 46 st Langella), Beretta( 76 st Perlingieri), Florenzi. A disp.: Vettorel, Contiero, D'Orazio, Achour, Ba, Ferrara, Kourfalidis. All: Buscè

Arbitro: Dorillo di Torino. Assistenti: Taverna di Bergamo e Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Ciannarella di Napoli

Note: 5 minuti di recupero; Marcatori: 14 pt Salvemini (BN); 45+3 pt Beretta (CS) Ammoniti: Florenzi (CS);Beretta (CS); Carfora(BN); Lamesta (BN); Manconi(BN); Perlingieri (CS)