Monopoli - Benevento, la decide una doppietta di Longo

Nella cornice di un Veneziani ribollente di entusiasmo, il Monopoli firma l'impresa della 33esima giornata di Serie C. La squadra di Alberto Colombo piega per 2-1 la capolista Benevento, trascinata da un monumentale Longo, autore di una doppietta decisiva. Una vittoria che profuma di svolta in chiave playoff per i biancoverdi, capaci di soffrire e colpire al momento giusto.

Primo tempo: equilibrio e colpi di scena

L’avvio vede i padroni di casa padroni del campo nel tentativo di scardinare il muro difensivo dei campani. Il Benevento di Floro Flores, dal canto suo, non resta a guardare e punta tutto su transizioni rapide e letali. La tensione sale quando agli ospiti viene inizialmente concesso un calcio di rigore, poi annullato dal direttore di gara dopo una parata prodigiosa di Albertazzi, che aveva comunque blindato la porta. Dal 20’ la capolista alza il ritmo, schiacciando i biancoverdi nella propria metà campo. Tuttavia, nel momento di massima pressione giallorossa, è il Monopoli a passare: azione corale, sponda intelligente di Fall e inserimento perfetto di Longo che fa esplodere di gioia i tifosi di casa. Il vantaggio sembra reggere fino all'intervallo, ma in pieno recupero Della Morte ristabilisce l'equilibrio con un’incornata su sviluppi di corner.

La ripresa: la doppietta di Longo e Monopoli lanciato in chiave playoff

Il secondo tempo riprende con lo stesso copione del finale della prima frazione di gioco: Benevento in proiezione offensiva e Monopoli pronto a pungere in ripartenza. La strategia di Colombo paga quando la squadra decide di alzare il baricentro: sugli sviluppi di una mischia in area, è ancora lui, il numero 9, a farsi trovare pronto per il 2-1.Nel finale il forcing dei sanniti è asfissiante, ma la difesa pugliese regge l'urto con ordine e grinta. Al triplice fischio è festa grande: il Monopoli batte la prima della classe e lancia un segnale chiaro alle concorrenti in chiave playoff blindando l'ottava posizione, portandosi ad una sola lunghezza dall'Audace Cerignola. Il Benevento, in virtù del pari del Catania contro il Casarano, mantiene un distacco importante di +11 dai siciliani.