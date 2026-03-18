Monopoli - Benevento, sfida ad alta quota: l'analisi di Colombo

Il Monopoli si appresta a vivere uno dei momenti più delicati e affascinanti del proprio cammino. Stasera, alle ore 20:30, il "Veneziani" farà da cornice al big match contro il Benevento, attuale dominatore del torneo con statistiche che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Mister Colombo non si nasconde e riconosce il valore assoluto degli avversari: "Ci misureremo con una compagine dai numeri incredibili e con un organico di eccellenza, capace di risolvere ogni criticità tattica con giocate di classe".

Per arginare la capolista, il tecnico biancoverde punta forte sulla tenuta psicologica e sulla propensione al martirio sportivo dei suoi uomini. Non basterà la tecnica, servirà il cuore: "Sarà necessario un match di puro sacrificio; solo fornendo la nostra prova migliore potremo giocarcela alla pari", ha ammesso Colombo. L'obiettivo è replicare l'intensità mostrata contro il Catania, giocando senza timori reverenziali e con grande orgoglio. Il piano partita sembra ruotare attorno alla gestione degli spazi e alle transizioni rapide. Secondo l'allenatore, l'aggressività offensiva del Benevento potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, sulle fasce, i quinti di centrocampo avranno il compito cruciale di ribaltare l'azione ed in attacco, invece, nessun passo indietro sul modulo. Colombo ha confermato la volontà di mantenere le due punte, un marchio di fabbrica a cui difficilmente rinuncia.

In mezzo al campo, il tecnico gode di un'ottima abbondanza. Le recenti prestazioni di Fedel e Greco hanno convinto tutti, rendendo complicata ogni ipotesi di avvicendamento. Colombo ha ammesso con un sorriso il suo "problema" gestionale: "I dubbi sulla formazione mi tormentano, ma è il tipo di grattacapo che ogni mio collega desidererebbe avere". Appuntamento a questa sera per il match valido il 33° turno di campionato di Serie C del girone C.