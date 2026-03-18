Salernitana - Team Altamura, l'analisi e le parole di Devis Mangia

Il posticipo del lunedì sera cala il sipario sull’impegnativo ciclo di gare che ha visto il Team Altamura scontrarsi con le corazzate d’alta classifica del Girone C. I biancorossi, reduci dal passo falso casalingo contro il Catania (1-2), fanno visita alla Salernitana guidata da Serse Cosmi, ringalluzzita dall’affermazione esterna (0-1) ottenuta a Crotone. All’andata furono i granata a imporsi per 1-2, in una contesa caratterizzata da forti contestazioni.

Nella consueta conferenza di vigilia, l’allenatore dei pugliesi Devis Mangia ha analizzato il momento della squadra: "Vanno fatti i complimenti al gruppo per l’eccellente prestazione fornita nell'ultimo turno. Rimane però il rammarico per non aver mosso la classifica: significa che dobbiamo prestare maggiore cura alle piccolezze". Sull'avversario di oggi, l'allenatore ha aggiunto: "Troveremo una compagine di assoluto valore, un roster di spessore guidato da un mister navigato. Sarà fondamentale interpretare al meglio le varie fasi del match, tenere botta nei frangenti di pressione e provare a pungere appena se ne presenterà l'occasione. I ragazzi si sono preparati con cura; non ho preteso accorgimenti straordinari, dobbiamo solo gettare sul rettangolo di gioco le nostre qualità con la giusta determinazione".

Infine, il tecnico biancorosso ha fatto la conta degli indisponibili per la trasferta campana: Poli assente per squalifica. Crimi e Peschetola ancora bloccati in infermeria. Rosafio ultimo forfait della lista a causa di un acciacco rimediato nell’ultima sfida. Il resto della rosa sarà regolarmente a disposizione. L'appuntamento è fissato per lunedì 23 marzo 2026, alle ore 20:30, nella splendida cornice dello stadio "Arechi" di Salerno. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.