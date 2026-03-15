Skoda Kamiq con impianto GPL: il SUV compatto che fa risparmiare

Nel mercato italiano, sempre più attento al contenimento dei costi di gestione e alla sostenibilità concreta, il tema dell’alimentazione a GPL torna con forza al centro della scena. In questo scenario, la Škoda Kamiq rappresenta una delle basi più intelligenti da cui partire per valutare una mobilità alternativa alla benzina tradizionale, soprattutto se affiancata a soluzioni aftermarket evolute come il sistema BORA ADVANCE di Zavoli, proposto da realtà specializzate come la concessionaria Cavuoto di Benevento.

Nel panorama dei SUV compatti di segmento B, la Kamiq si conferma una delle proposte più equilibrate. Il recente restyling ha reso il design più maturo, con un frontale ridisegnato, gruppi ottici Matrix LED e una presenza su strada più decisa.

All’interno, l’aggiornamento tecnologico è evidente: infotainment evoluto, connettività completa e soluzioni “Simply Clever” che migliorano la vita quotidiana. Il tutto accompagnato da una gamma motori benzina TSI efficiente e ben calibrata sulle esigenze di mobilità moderna.

Se la Kamiq è già di per sé una scelta razionale, è con l’alimentazione GPL che il concetto di convenienza raggiunge il suo massimo potenziale.

Il GPL rappresenta oggi una delle soluzioni più concrete per abbattere i costi di utilizzo quotidiano. Il prezzo alla pompa è mediamente inferiore fino al 65% rispetto alla benzina, con un impatto diretto e immediato sul portafoglio, soprattutto per chi percorre molti chilometri.

Ma non si tratta solo di risparmio. I vantaggi del GPL sono anche ambientali e pratici. Le emissioni di CO₂ risultano inferiori rispetto ai carburanti tradizionali, e in molte città italiane i veicoli a GPL godono di minori restrizioni alla circolazione, anche durante i blocchi del traffico.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è l’autonomia complessiva: grazie alla doppia alimentazione benzina/GPL, si ottiene una percorrenza totale superiore, rendendo l’auto ideale sia per la città che per i viaggi. Con il sistema BORA ADVANCE di Zavoli, la Kamiq è in grado di percorrere oltre 650 km con un pieno di GPL, aumentando sensibilmente la libertà di movimento.

L’abbinamento tra un modello equilibrato come la Kamiq e un impianto GPL di ultima generazione rappresenta una soluzione estremamente concreta per chi cerca efficienza senza rinunce.

Le motorizzazioni TSI, in particolare il 1.0 da 95 e 116 CV, si prestano bene alla conversione, mantenendo buone prestazioni e una guida fluida anche dopo l’installazione. In questo contesto, il sistema BORA ADVANCE di Zavoli rappresenta una delle soluzioni più evolute disponibili sul mercato aftermarket: progettato per garantire un’integrazione ottimale con l’elettronica dei moderni motori turbo benzina, offre una gestione precisa dell’alimentazione e un’elevata affidabilità nel tempo.

I moderni impianti GPL, e in particolare il BORA ADVANCE, assicurano inoltre una combustione efficiente, emissioni contenute e intervalli di manutenzione ridotti, contribuendo a mantenere bassi i costi di gestione complessivi.

È proprio in questo ambito che realtà specializzate la concessionaria Cavuoto fanno la differenza, offrendo consulenza mirata e installazioni su misura, valorizzando al massimo le potenzialità del sistema Zavoli su un modello già estremamente razionale come la Kamiq.

Nel caso della Kamiq, già proposta con formule finanziarie accessibili, come l’offerta da 199 euro al mese con anticipo zero e TAN 0, il passaggio al GPL permette di abbattere ulteriormente il costo totale di proprietà.

Il risultato è un SUV moderno, tecnologico e spazioso, ma con costi di gestione paragonabili a quelli di un’utilitaria.

Kamiq è disponibile a partire da 199 € al mese con Anticipo Zero e TAN 0

Esempio di finanziamento Škoda Clever Value: Anticipo € 0,00 - Finanziamento di € 23.557,00 (compreso spese istruttoria pratica di € 380,00) in 35 rate da € 199,00 - TAN 0,00% fisso - TAEG 0,96% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 16.592,04 per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km.

Altri dettagli su Kamiq sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.