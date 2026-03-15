Giada Vignandel: "Tante reti grazie al mister e alla squadra"

Alla scoperta di Giada Vignandel, attaccante classe 2006 del Portogruaro che predilige giocare da esterno sinistro, veloce ed abile nel dribbling e nel servire assist alle compagne oltre che alquanto prolifica in fase realizzativa con 15 reti realizzate in campionato.

Ciao Giada, per iniziare un giudizio sul torneo

“Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stato un campionato difficile, perché affrontavamo il torneo con una squadra molto giovane con poca esperienza in una competizione dove la maturità e l'esperienza fa davvero la differenza; resta la soddisfazione di aver raccolto dei punti in gare non ci aspettavamo di fare risultato ma anche il rammarico per aver sprecato diverse occasioni in alcuni incontri alla portata”.

Il tuo exploit in fase realizzativa

“Non mi aspettavo di segnare così tante reti, sono contenta del mio rendimento ma il merito va condiviso con la mister che mi ha dato fiducia e con le compagne che mi incoraggiano e supportano sempre”.

A chi dedichi queste marcature

“A tutta la squadra e alla società che mi ha permesso di crescere e maturare nel corso di questi anni”.

La tua rete più bella

“Sicuramente il goal del 3-2 siglato contro il Cadore in un incontro dove ho realizzato una doppietta, ribaltando il risultato, appena un minuto dopo aver subito la rete del pareggio delle padroni di casa; una rete fulminea e decisiva che ci è valsa l’intera posta in palio”.

Foto credit Portogruaro