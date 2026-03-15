Bari, poco cinismo allo Stirpe: vince il Frosinone 2-1

Una vittoria di forza, qualità e sofferenza. Allo stadio Benito Stirpe, il Frosinone supera il Bari per 2-1 in un match che ha visto i padroni di casa padroneggiare il campo per lunghi tratti. Se per i ciociari è la conferma di una crescita tecnica evidente, per i biancorossi di Moreno Longo resta l’amaro in bocca per le occasioni sprecate e una classifica che continua a scottare. Il protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio Fini. Il giovane talento gialloblù ha messo in mostra una prestazione che ha ricordato per movenze e incisività Lamine Yamal: spinta costante, dribbling secco ed impressionante nell'uno contro uno. È lui a firmare il goal che sblocca il match e, poco dopo, a servire l'assist per il raddoppio di Corrado.

A sostenere l'estro degli attaccanti ci ha pensato una diga mediana praticamente perfetta: Calò con geometrie e protezione davanti alla difesa e Gelli con dinamismo puro, andato vicinissimo a un goal cartolina con una rovesciata acrobatica che ha costretto Cerofolini agli straordinari. Il Bari ha faticato a trovare il ritmo, schiacciato dal palleggio superiore dei padroni di casa. Tuttavia, i pugliesi non sono rimasti a guardare, provando a colpire di rimessa. Il punto di rottura del match è rappresentato da Rao, che si è visto neutralizzare da Palmisani il pallone che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della sfida. Troppe le ripartenze non concretizzate e troppa poca la cattiveria sotto porta per impensierire una difesa gialloblù molto attenta.

Nel post partita Moreno Longo ha sottolineato: "Il Frosinone ha meritato, hanno avuto un controllo del gioco superiore. Noi dobbiamo essere bravi a gestire il rammarico e trasformarlo in energia positiva. Restiamo equilibrati: il nostro obiettivo è la salvezza e sappiamo che il percorso è difficile". Per il Bari, il prossimo turno casalingo contro la Carrarese sarà fondamentale perchè è una di quelle partite in cui i tre punti contano il doppio. In una lotta salvezza così serrata, i tre punti contro i toscani varranno letteralmente il doppio per ridare ossigeno alla classifica e morale a una piazza che chiede risposte.