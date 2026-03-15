Giada Bizzaro: "Dalla juniores alla prima squadra in un gruppo unito"

Alla scoperta di Giada Bizzaro, centrocampista classe 2005 dotata di una buona tecnica individuale oltre di un preciso tiro, in forza al Trento Academy SCSD.

Ciao Giada, partiamo da una breve analisi dell’ultima gara disputata contro le Dolomiti Bellunesi

“Siamo soddisfatte del risultato ottenuto nonché della prestazione fornita in campo; siamo riuscite a vincere di misura grazie alla rete di Carolina Morleo, finalizzando una delle numerose occasioni create durante l’incontro; ogni gara presenta le sue difficoltà e nessun avversario va sottovalutato perché si scende in campo per dare sempre il massimo”.

Un giudizio sulla classifica

“Il quinto posto in graduatoria è un buon risultato ma puntiamo ad arrivare il più in alto possibile, facendo del nostro meglio nelle gare che restano da giocare”.

Le emozioni della tua rete nel derby contro l'Azzurra San Bartolomeo

“Ho vissuto una grande emozione anche se è stata la quarta rete dell’incontro, in quanto è stata la mia prima marcatura ufficiale in prima squadra, una gran bella sensazione che ho condiviso con le mie compagne, specie con Fiamma Lucchetta ed Ilaria Volpatti che mi sono state molto vicine in questa stagione”.

Il tuo percorso

“Ho iniziato l’attività agonistica con il Pergine Valsugana per poi trasferirmi nel settore giovanile del Trento; il mio inserimento in prima squadra è stato naturale ed agevole favorito da alcune compagne di squadra che conoscevo già dalla juniores nonché in generale da tutta la squadra che mi ha fatto sentire parte integrante di un gruppo affiatato ed unito”.

Prospettive per il futuro

“Sono iscritta all’Università alla facoltà di Scienze Motorie dopo aver conseguito la maturità studiando al Liceo Scientifico Sportivo, avendo intenzione di mantenere lo sport come parte integrante della mia vita”.

Foto credit Trento Academy SCSD.