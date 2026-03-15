Novara FC, Dossena: “Il cervello gira forte “

A Lecco, contro il Lecco potevano essere guai seri. Il Novara FC ha portato a casa una prestazione che seppur non finalizzata alla vittoria conferma il cambiamento che Dossena ed i ragazzi si stanno concretamente impegnando a realizzare. Turnover, cinismo e lucidità. Un Novara FC su cui credere.

Gli avversari. “Come ho detto ai ragazzi, non possiamo pensare di non far giocare una partita per 90 minuti. Dobbiamo accettare che l’avversario venga fuori, che metta fuori la testa e che proponga il calcio. Logicamente contro una squadra più forte ed uno stadio importante non dobbiamo avere timore e fare quello che sappiamo fare. Siamo riusciti a mettere la barca nella giusta direzione”.

Ciliegina mancata. “Dal secondo tempo abbiamo creato più situazione pericolosa, riuscendo a venire fuori tar le linee, è mancata la ciliegina sulla torta. Abbiamo cercato di tenere lo stesso atteggiamento, cerchiamo sempre di arrivare a 90 minuti ad alta intensità. Dobbiamo continuare a lavorare, i ragazzi si sono divertiti e questo deriva da quanto lavoro siamo in grado di fare”.

Turnover. “Non posso pensare ad un lavoro atletico senza un aspetto mentale perché il sacrifico deve essere spiegato. Se propongo tanta corsa a e mentalità ma non riusciamo a mettere in campo un’idea non funziona. Se invece riusciamo a metterla in partita il cervello gira forte e possiamo alzare l’asticella. Chi entra va forte, chi viene fuori non esce con il broncio. Abbiamo un’ottima squadra. Dobbiamo, con la massima serenità, continuare a lavorare come stiamo facendo”.