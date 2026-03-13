Team Altamura, beffa nel finale: la vince il Catania con Casasola

Finisce nel modo più amaro per il Team Altamura la sfida interna contro la corazzata Catania. Al termine di novanta minuti vibranti, a spuntarla è la formazione di Toscano per 2-1, grazie a una rete in extremis di Casasola che consolida il secondo posto dei siciliani. Ma a far discutere, oltre al risultato, è una gestione arbitrale per alcune decisioni chiave, su tutte un gol annullato ai pugliesi proprio nei convulsi minuti finali.

L’approccio del Team Altamura è di quelli che fanno ben sperare. I ragazzi di mister Mangia partono con il piede sull'acceleratore, costringendo il Catania ad abbassarsi nei primi quindici minuti. Il piano gara è chiaro: sfondare a destra, dove l’asse composto da Mogentale e Rosafio funziona a meraviglia, mettendo costantemente in crisi la retroguardia rossoblù. Nonostante la mole di gioco prodotta dai biancorossi è il Catania a passare in vantaggio. È Di Tacchio a trovare il colpo vincente che gela lo stadio e regala il vantaggio agli ospiti, bravi a resistere all'urto iniziale e a colpire con freddezza chirurgica. Nella ripresa, Mangia prova a rimescolare le carte: fuori un generoso Rosafio, dentro la qualità di Millico. La mossa dà nuova linfa all’attacco pugliese. Il pareggio arriva direttamente da calcio di punizione: Curcio, nel giorno della sua 500ª partita da professionista, pennella una punizione magistrale che si insacca alle spalle del portiere etneo. Un traguardo importante celebrato con un gol d'autore che riaccende le speranze dell'Altamura.

Gli ultimi minuti mostrano due squadre intenzionate a non accontentarsi del pari. Il Catania alza il baricentro con un atteggiamento agonistico feroce. L’episodio che scatena le proteste furibonde dei padroni di casa arriva proprio nel finale: l’Altamura trova la via del gol, ma il direttore di gara annulla. Dalla possibile gioia al beffa: all'ultima azione della partita, Casasola svetta in area e sigla l'1-2 definitivo. Un gol pesantissimo che blinda la seconda posizione del Catania.