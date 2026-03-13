Benevento, Floro Flores: " Ogni partita è più difficile dell'altra"

Mister Floro Flores risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-partita di Benevento-Foggia. Di seguito sono riportate le sue parole.

Sul Foggia: "La classifica dice una cosa, ma il valore di molti elementi di questa squadra dice tutt'altro. Per questo non avremmo mai potuto sottovalutare un avversario come il Foggia"

Sulla difficoltà gestionale del match: " Si può parlare di ansia sicuramente, ma quando si sta facendo qualcosa di bello ogni partita diventa più difficile della precedente. Portare a casa una vittoria diventa sempre più soddisfacente e importante in questo giro di boa, anche se magari non siamo riusciti ad esprimere il gioco che piace a me, più offensivo".

L'intensità: "Non sto vedendo cali fisici in questa squadra, è il tempo al massimo che porta via energie, più si va avanti, più diventa stancante"

Sul suo girone d'andata: " Direi una bugia se dicessi che mi sarei aspettato un impatto così, ma indubbiamente mi rende felice. Sono anche i ragazzi che mi permettono di togliermi queste soddisfazioni."

Sull'apporto dei subentrati: "Hanno corso come dei forsennati, sia Celia, sia Manconi, sia Caldirola. Solo avendo in squadra grandi uomini si possono raggiungere grandi traguardi e tutti si sono messi a disposizione. Quando dico che sono un allenatore fortunato mi riferisco soprattutto a questo."