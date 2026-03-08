Il Bari ruggisce al San Nicola: 4-1 alla Reggiana e scatto salvezza

Il Bari ritrova sé stesso, il sorriso e, soprattutto, tre punti vitali. Nella trentesima giornata di Serie B, gli uomini di Moreno Longo travolgono la Reggiana con un perentorio 4-1, cancellando con una prova di carattere la brutta parentesi di Pescara. Una vittoria che profuma di ossigeno puro: grazie al pareggio del Mantova a Empoli, i biancorossi agganciano i virgiliani al sedicesimo posto, uscendo momentaneamente dalle zone critiche della classifica.

Il match si mette subito in discesa per i padroni di casa. Al 10', è Artioli a stappare la lattina con un gran tiro che fa esplodere di gioia il San Nicola. Il vantaggio immediato dà fiducia alla manovra del Bari, che appare fluida e determinata. Dopo il vantaggio, sale in cattedra il protagonista di questa squadra: Rao. Il classe 2006, sempre più fulcro del progetto tecnico, mette a segno una splendida doppietta, confermandosi un leader tecnico nonostante la giovanissima età. C'è gloria anche per Moncini, che ritrova la via della rete: un gol fondamentale per il morale dell'attaccante. Oltre ai marcatori, la vittoria porta la firma di un reparto mediano dominante: Artioli ed Esteves superlativi in fase di interdizione e costruzione, hanno dettato i tempi del gioco senza mai andare in affanno mentre il trio Cistana-Odenthal-Mantovani ha concesso pochissimo, mostrandosi attento e concentrato su ogni pallone vagante, capitolando solo all'89' sul gol della bandiera granata firmato da Lusualdi. Di contro, la Reggiana di mister Rubinacci è apparsa l'ombra di sé stessa. Sotto di due gol all'intervallo, i granata non hanno abbozzato alcuna reazione nella ripresa, lasciando al Bari il totale controllo del possesso. Una sconfitta che scotta e che condanna gli emiliani al penultimo posto in classifica.

Il calendario non concede soste. Archiviata la pratica Reggiana, il Bari è atteso dal turno infrasettimanale allo Stirpe contro il Frosinone, reduce da un pirotecnico 2-2 a Cesena. La gara sulla carta appare proibitiva, ma questo Bari ha dimostrato che con il giusto atteggiamento può strappare punti ovunque. L'obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati per chiudere la pratica salvezza il prima possibile, evitando di trascinare i discorsi fino all'ultimo respiro di un campionato che non fa sconti a nessuno.