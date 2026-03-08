Bari, vietato sbagliare: con la Reggiana sono necessari i tre punti

La Serie B non concede sconti e la trentesima giornata mette il Bari di fronte a un bivio cruciale. Al San Nicola arriva la Reggiana, in quello che è a tutti gli effetti l'ennesimo spareggio salvezza di una stagione vissuta sul filo del rasoio. Dopo il pesante e inaspettato blackout dell'Adriatico, dove il Pescara si è imposto con un netto 4-0, la missione è chiara: azzerare tutto e ritrovare il filo conduttore che aveva portato alle preziose vittorie contro Sampdoria ed Empoli.

Obiettivo Sorpasso: il Mantova nel Mirino

L'imperativo in casa biancorossa è iniettare una dose massiccia di ottimismo in un ambiente scosso dall'ultimo turno. La classifica parla chiaro: la quindicesima posizione, attualmente occupata dal Mantova, dista solo due punti. Un distacco minimo che rende la sfida contro gli emiliani — anch'essi impantanati nella lotta per non retrocedere — una chance d'oro per uscire dalle sabbie mobili della zona calda.

Il Grido di Moreno Longo: "Serve un altro atteggiamento"

La squadra arriva a questo appuntamento dopo un ritiro blindato a Matera, voluto per compattare il gruppo e riflettere sugli errori commessi. Nella conferenza di vigilia, il tecnico Moreno Longo non ha usato giri di parole, mostrandosi diretto e visibilmente colpito dall'ultima prestazione:"A Pescara è come se non fossimo scesi in campo. La squadra vista all'Adriatico non può salvarsi; serve un altro atteggiamento. Mi auguro che i ragazzi abbiano il giusto approccio alla gara."

Longo ha ammesso senza mezzi termini di essere ancora "incazzato" per la batosta subita, sottolineando come la rabbia agonistica debba essere il motore principale per affrontare lo scoglio Reggiana. Il tecnico si aspetta una risposta d'orgoglio davanti al proprio pubblico, trasformando la delusione di una settimana fa in energia cinetica sul rettangolo verde. Il Bari dovrà essere bravo a gestire la pressione psicologica di una sfida che vale doppio. La Reggiana è un avversario ostico che condivide lo stesso timore della retrocessione, il che renderà la partita una battaglia tattica e di nervi.