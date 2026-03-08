Castellettese avanti in Coppa, il San Maurizio sfiora la rimonta

La Castellettese conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria superando il San Maurizio con un combattuto 3-2 al “Mario Zucco” di Castelletto Ticino. Una sfida secca che metteva in palio il pass per il turno successivo e che ha confermato il valore della competizione come possibile obiettivo stagionale per entrambe le squadre. Sia i ragazzi di Annarumma sia quelli di Seghezzi erano arrivati a questo appuntamento dopo aver chiuso al primo posto i rispettivi gironi preliminari, segno di una certa attenzione verso la coppa oltre agli impegni di campionato. Il momento delle due squadre era stato piuttosto positivo anche in campionato, con la Castellettese reduce da un pareggio e il San Maurizio da una vittoria nell’ultimo turno. Alla fine il campo ha premiato la concretezza dei padroni di casa, capaci di indirizzare la gara già nel primo tempo con la doppietta di Valloggia e di trovare poi il terzo gol con Iossa a inizio ripresa. Il San Maurizio ha avuto il merito di non arrendersi mai e nel finale ha riaperto una partita che sembrava ormai chiusa, ma il forcing degli ultimi minuti non è bastato a evitare l’eliminazione.

Le formazioni Annarumma sceglie qualche rotazione ma mantiene il suo 4-3-3, rinunciando allo squalificato Giroldi senza cambiare l’impianto tattico della squadra. In porta c’è Duchini, protetto da una linea difensiva che garantisce fisicità ed esperienza con Comazzi e Tosatto sulle corsie laterali e la coppia centrale formata da Piccolo e Oioli. In mezzo al campo la regia resta affidata a Parachini, punto di riferimento per la costruzione del gioco e autore di diversi palloni filtranti per gli attaccanti. Il tridente offensivo vede Valloggia partire largo a destra con licenza di accentrarsi per cercare l’uno contro uno o la profondità, affiancato da Bizzaro e Destefanis, mentre Montoni inizialmente resta in panchina. Seghezzi risponde con il consueto 3-5-2, marchio di fabbrica della squadra cusiana, pur dovendo fare i conti con l’assenza, tra gli altri, di Travaini e Colombo. Davanti al portiere Ruga agiscono Passarella, Colaci ed Emanuele Vaccaro, con il primo incaricato spesso di impostare l’azione dalle retrovie. Il centrocampo è molto folto e prevede Gasparro e Cazzin sulle corsie esterne, mentre Motta agisce in posizione più avanzata con compiti di pressione alta e di raccordo tra mediana e attacco. Davanti il tandem offensivo è formato da Renato Vaccaro e Bevilacqua, una coppia rapida e mobile che prova a sfruttare la profondità e gli spazi concessi dalla difesa avversaria.

Valloggia illumina lo "Zucco" L’avvio di gara vede subito la Castellettese prendere in mano il pallino del gioco con un atteggiamento propositivo. Dopo due minuti Destefanis prova a scaldare i guanti di Ruga con un tiro da fuori area che non crea però particolari problemi al portiere ospite. I padroni di casa insistono e al 5’ costruiscono un’altra buona occasione su schema da calcio d’angolo con Parachini che riceve il pallone al limite e calcia verso la porta trovando la parata in tuffo di Ruga. La pressione della Castellettese continua e al 7’ Valloggia arriva fino alla linea di fondo prima di servire Tosatto che calcia dall’interno dell’area, ma la difesa del San Maurizio riesce a ribattere salvando la propria porta. Gli ospiti reagiscono con carattere e al 10’ Guaschino prova a sorprendere Duchini con un tiro potente dalla distanza costringendo il portiere a deviare in angolo. Cinque minuti più tardi è Motta a cercare la soluzione dalla lunga distanza con una conclusione diretta verso l’incrocio dei pali sulla quale Duchini si esibisce in un intervento spettacolare. Il risultato si sblocca al 20’ grazie alla qualità della manovra della Castellettese. Parachini trova un filtrante perfetto che manda Valloggia sul filo del fuorigioco davanti a Ruga e l’attaccante non sbaglia, appoggiando con freddezza sul secondo palo. Il vantaggio dà fiducia ai padroni di casa che poco dopo sfiorano anche il raddoppio quando Passarella è costretto a salvare quasi sulla linea su un’altra azione pericolosa costruita ancora dall’asse Parachini-Valloggia. Un minuto più tardi, al 28’, arriva invece la grande occasione per il San Maurizio quando Duchini sbaglia il passaggio in fase di impostazione e il pallone arriva sui piedi di Cazzin che prova immediatamente la conclusione dalla distanza verso la porta rimasta sguarnita, ma il tiro dell’esterno ospite termina di poco sul fondo tra il sospiro di sollievo dei tifosi di casa. L’episodio dà fiducia alla squadra di Seghezzi che nella parte finale del tempo cresce sensibilmente aumentando la pressione. Al 31’ Renato Vaccaro prova la conclusione ma scivola al momento del tiro, mentre poco dopo Guaschino calcia ancora da fuori trovando una deviazione che fa terminare il pallone di pochissimo oltre il palo. Il San Maurizio continua a spingere e al 32’ Bevilacqua riesce a presentarsi davanti a Duchini ma il portiere della Castellettese resta lucido e respinge la conclusione ravvicinata. Duchini deve intervenire più volte mentre al 45’ arriva la grande chance per il pareggio con il cross di Guaschino che trova Renato Vaccaro tutto solo in area. Il colpo di testa dell’attaccante termina però sul fondo e pochi istanti più tardi arriva la punizione del calcio. Nel recupero Valloggia si inventa una giocata di grande classe, salta Colaci con un elegante cambio di direzione e batte Ruga sul primo palo firmando il 2-0 e la propria doppietta personale - 13esimo gol in stagione per l'attaccante ex Maggiora.

Finale thrilling Annarumma approfitta dell’intervallo per effettuare due cambi e richiama in panchina Valloggia e Vogli anche in vista dei prossimi impegni di campionato. Il San Maurizio riparte invece con gli stessi undici e prova a rendersi subito pericoloso. Nei primi minuti gli ospiti cercano di aumentare il ritmo e arrivano più volte nei pressi dell’area avversaria, ma la Castellettese dimostra grande cinismo. Al 7’ una manovra ben costruita porta diversi uomini in avanti e il pallone arriva a Iossa che con il sinistro trova l’angolo lontano battendo Ruga e portando il risultato sul 3-0. La gara sembra ormai indirizzata, ma il San Maurizio continua a giocare con orgoglio. All’11’ arriva un episodio che potrebbe cambiare la partita quando Bevilacqua cade in area a contatto con Piccolo e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Motta che calcia senza troppa convinzione permettendo a Duchini di intuire la traiettoria e respingere il tiro. L’errore pesa molto sull’economia del match, anche se gli ospiti non smettono di attaccare. Con il passare dei minuti entrambe le squadre provano a modificare qualcosa anche a livello tattico mentre il gioco resta vivace e ricco di occasioni. Il San Maurizio torna a crederci negli ultimi minuti quando Bevilacqua conquista un secondo calcio di rigore e Passarella lo trasforma al 41’ accorciando le distanze. Da quel momento la partita cambia completamente volto. Gli ospiti si riversano in avanti e Duchini diventa il protagonista assoluto con una serie di interventi decisivi su Guaschino, Bevilacqua e Pizzetta. Il portiere della Castellettese sembra insuperabile ma deve capitolare al 45’ quando Preti riesce a deviare in rete un calcio d’angolo battuto ancora da Passarella. Il finale è carico di tensione. Il San Maurizio sfiora il pareggio con un colpo di testa di Pizzetta e poi ha l’ultima occasione al 51’ con una punizione dalla trequarti battuta da Passarella che sorprende Duchini e si dirige verso la porta. Il portiere riesce però a recuperare con un colpo di reni e devia il pallone sulla traversa evitando il pareggio. Il triplice fischio di Vigiano consegna la vittoria alla Castellettese che vola in semifinale, mentre il San Maurizio esce dalla coppa con grande rammarico dopo un finale di partita giocato con enorme determinazione.

CASTELLETTESE-SAN MAURIZIO 3-2

Reti: 20’ Valloggia (C), 46’ Valloggia (C); 7’st Iossa (C), 41’st Passarella rig. (SM), 45’st Preti (SM).

Castellettese (4-3-3): Duchini; Comazzi (30’st Desidera), Piccolo, Oioli, Tosatto; Vogli (1’st Zarini), Parachini (24’st Calone), Iossa; Valloggia (1’st Pessina), Bizzaro, Destefanis (15’st Montoni). A disposizione: Palazzi, Canziani, Salina, Merchioni. All. Annarumma.

San Maurizio (3-5-2): Ruga; E. Vaccaro (11’st Cerutti), Colaci, Passarella; Guaschino, Allegrini (4’st Preti), Motta (16’st Godi, 27’st Pizzetta), Gasparro, Cazzin, R. Vaccaro (23’st Magliocca), Bevilacqua. A disposizione: Magaraci, C. Vaccaro, Piemontesi. All. Seghezzi.

Arbitro: Vigiano di Novara.

Note: Ammoniti Comazzi e Duchini per la Castellettese, Colaci per il San Maurizio. Al 13’st Duchini para un calcio di rigore calciato da Motta.