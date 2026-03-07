Viareggio Cup: la Serie D sfida il Potey Keahson alle 14.30

Ci siamo. La Rappresentativa Under 18 della Serie D scende in campo alla Viareggio Cup. L'esordio è fissato per oggi giovedì 12 marzo alle 14.30 allo stadio Benelli di Lido di Camaiore contro gli ivoriani dell'Academy Potey Keahson.

Il girone 4 si è trasformato in un triangolare dopo l'esclusione della formazione nigeriana Future Prosoccer che non si è presentata alla prima giornata. Una situazione che ha regalato un giorno in più di preparazione alla selezione guidata da Giuliano Giannichedda. Lo staff ha subito approfittato del tempo extra con una sessione aggiuntiva di allenamento per affinare gli automatismi del gruppo.

Tutti e 23 i convocati sono a disposizione e stanno bene. Buone notizie quindi per Giannichedda in vista di un esordio che la squadra si è guadagnata al termine di un percorso di selezione tra i migliori giovani talenti della D.

Il Potey Keahson arriva all'appuntamento dopo aver pareggiato 2-2 contro l'Athletic Palermo nella gara d'apertura del girone. Una squadra già rodata che conosce il torneo. La Rappresentativa parte da zero punti ma con una partita in meno rispetto alle avversarie.

Il terzo e ultimo impegno nel girone è invece programmato per sabato 14 marzo alle 14.30 al campo Berni di Badesse contro l'Athletic Palermo.