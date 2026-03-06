Valentina Barison: “Nei playoff ci aspetta un nuovo campionato"

Alla scoperta di Valentina Barison, classe 2005, trequartista dotata di una buona visione di gioco, abile nell’impostare le manovre dal basso per poi imbucare le compagne di squadra, in forza al Women calcio Padova.

Ciao Valentina, quali sono stati i motivi del tuo trasferimento al Padova?

“La volontà era quella di stare con le mie compagne e proseguire quello che si era iniziato a Rovigo tutte insieme”.

Un giudizio sul campionato

“Domenica abbiamo centrato i play-off, quindi il nostro primo obiettivo che ci eravamo prefissati è stato raggiunto.

Ora, ovviamente proseguiamo, iniziando un altro campionato, più complicato, però la voglia rimane quella e l'obiettivo finale è sempre il solito, quindi speriamo e ce la metteremo tutta per raggiungere l’ambito traguardo”.

Un giudizio sulla squadra e sull'ambiente del Padova.

“Siamo un gruppo giovane che ha molta voglia di imparare e di divertirsi. Stiamo portando avanti il nostro percorso in un clima molto sereno e disteso; il punto di forza della squadra è certamente il gruppo, questa unione, questa intesa che si è creata, sia dentro che fuori dal campo”.

A chi dedichi le tue due marcature in campionato?

“In primis ai miei genitori, alla mia famiglia, a mio fratello, in quanto senza di loro non sarei qui, perché sono stati i primi a spingermi a continuare a giocare a pallone e ad entrare nel mondo del calcio femminile, perché ero molto dubbiosa all'inizio, quindi in generale ogni mia rete, ogni vittoria è dedicata a loro, anche per tutti i sacrifici che fanno e che hanno fatto e che continuano a fare. Dedico le mie reti anche alle mie compagne, per il supporto che mi danno tutti i giorni, spingendomi sempre a migliorare, specie quando nei momenti di difficoltà sono pronte a farmi rialzare, tendendomi una mano per farmi risollevare”.

La tua carriera

“Il mio percorso è partito con i maschietti del Canal Bianco, per poi trasferirmi nel femminile alle giovanili della Spal dove abbiamo ottenuto con la prima squadra la vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa regionale Emilia-Romagna. A seguire mi sono trasferita alla Virtus Padova dove sono rimasta fino a giugno 2024, poi una stagione al calcio Padova, a seguire da Agosto a Dicembre al Cittadella e ora al Padova”.

Le tue prospettive di carriera

“Ora come ora, il mio obiettivo è quello di crescere e di salire sempre di più.

Sogno un giorno di giocare in Serie A e sarebbe magnifico poter indossare anche la maglia della nazionale ma occorre andare per gradi, facendo un passo alla volta”.

C'è una gara che tu senti particolarmente a livello emotivo?

“Non tutte le gare sono sentite allo stesso modo, dipende dalla posizione in classifica e dal livello delle avversarie, fermo restando che ogni partita presenta le sue incognite, a partire dal torneo di playoff che ci accingiamo a giocare dove ci aspettiamo tutti incontri molto intensi e tirati”.

