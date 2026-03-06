Mangia: "La partita da fare era questa con meno errori tecnici"

Al Marulla la decide una rete di Beretta per ottenere la terza vittoria consecutiva. Il Cosenza si impone sul Team Altamura e si porta in terza posizione. La squadra di mister Mangia scivola in undicesima posizione, fuori dalla zona playoff. A sette giornate dalla fine del girone C, il posto tra le prime dieci della classe è alla portata.

Il tecnico dei biancorossi al termine della gara analizza il match giocato con i calabresi: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Il Cosenza è un'ottima squadra, la partita da fare era questa con meno errori tecnici. La stanchezza da parte di tutti è stata evidente dopo diverse partite ravvicinate. Abbiamo provato a cambiare degli interpreti, tutto sommato sono soddisfatto. Dobbiamo pensare a salvarci perchè se ci salviamo vuol dire che abbiamo fatto un grandissimo risultato. Testa a domenica".

Domenica 15 marzo arriva il Catania al Tonino D'Angelo, per una sfida importante per la classifica e per il morale.