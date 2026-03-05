Paola Papapicco: ”Ci tenevo troppo a ritornare a casa”

Alla scoperta di Paola Papapicco, difensore classe 2005, terzino destro aggressiva che in Theo Hernandez il suo idolo, in forza alla Pink Bari femminile.

Ciao Paola, per iniziare un giudizio sulla classifica

“Siamo una squadra neopromossa, ci aspettavamo questa classifica, siamo soddisfatte del nostro rendimento anche se abbiamo perso diventi punti in classifica e potevamo fare qualcosa in più”.

La leadership in Puglia

“Stiamo dimostrando di essere la squadra più forte della regione anche se abbiamo perso gli scontri diretti con il Lecce per degli episodi”.

La tua carriera

“Ho iniziato il mio percorso alla Pink Bari dove ho militato per sette anni prima di trasferirmi per due stagioni al Brescia, a seguire metà annata al Matera prima del ritorno con la squadra biancorossa”.

Quali le ragioni del tuo ritorno?

“Ho sempre creduto nel progetto della compagine pugliese, ci tenevo troppo a tornare a casa mia, mi mancavano le abitudini, le atmosfere che assaporavo a casa mia”.

Prospettive per il fururo

“Sto terminando la scuola per poi intraprendere un ciclo di studi e di esami dopo la maturità”.

Foto credit Pink bari femminile